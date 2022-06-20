Российские операторы начали взимать плату за подключение сим-карты

Ряд операторов связи в РФ начал взимать плату при подключении сим-карт, цена за операцию находится на уровне 50 рублей, рассказали в пресс-службах операторов.

Так, в пресс-службе «Мегафона» новую политику объяснили увеличением затрат на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. «При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе оператора Yota взимание платы за подключение сим-карты связали с обновленным ценообразованием их производства. «Мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов и реагируем на изменения на рынке, и вынуждены сделать данную услугу платной. Если в дальнейшем мы сможем сократить ее стоимость или отменить ее оплату, то обязательно расскажем об этом», – отметили в пресс-службе.

Об изменениях операторов связи МТС, «Билайн» и Tele2 пока неизвестно.

В апреле крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы. «МегаФон» повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 руб. МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 руб. в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах. Tele2 убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии.

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