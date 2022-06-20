 

Российские операторы начали взимать плату за подключение сим-карты

20.06.2022, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ряд операторов связи в РФ начал взимать плату при подключении сим-карт, цена за операцию находится на уровне 50 рублей, рассказали в пресс-службах операторов.

Так, в пресс-службе «Мегафона» новую политику объяснили увеличением затрат на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. «При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе оператора Yota взимание платы за подключение сим-карты связали с обновленным ценообразованием их производства. «Мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов и реагируем на изменения на рынке, и вынуждены сделать данную услугу платной. Если в дальнейшем мы сможем сократить ее стоимость или отменить ее оплату, то обязательно расскажем об этом», – отметили в пресс-службе.

Об изменениях операторов связи МТС, «Билайн» и Tele2 пока неизвестно.

В апреле крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы. «МегаФон» повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 руб. МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 руб. в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах. Tele2 убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.20 / Киевсовет поддержал инициативу Кличко о доплатах медикам до 5 тыс. грн, а также выделение 422 млн грн на борьбу с COVID-19

07.08.21 / Рогозин заявил о завершении наземной отработки МБР «Сармат»

29.07.20 / Посол Украины в Хорватии возглавит дипмиссию в Боснии и Герцеговине

03.06.21 / Бывший пресс-секретарь Пашиняна назначен послом Армении в Украине

31.05.21 / Американский актер Джозеф Лара погиб в США в авиакатастрофе

10.07.20 / ООН: убийство Сулеймани с помощью беспилотника – это нарушение международного права

03.07.20 / Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

22.02.21 / В Совфеде отреагировали на решение ЕС ввести санкции против российских силовиков

22.04.21 / Компания Polaroid представила самую маленькую камеру для мгновенных снимков

26.08.21 / В АТОР рассказали о сроках открытия Таиланда для привитых «Спутником-V» россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика