Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире

Американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации в Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.

«Мы достигли мрачной отметки: согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек принудительно перемещены, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», процитированы его слова на сайте Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации Украину покинули более 5 млн граждан.

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