Мнение: Договор между буржуем и государством

Винтовка рождает власть. У меня нет винтовки, так что я вынужден подчиняться государству. Даже если я винтовку куплю, это ничего не изменит, так как у государства винтовок больше, и стреляют государевы люди лучше. Будучи капиталистом, я мог бы выделить деньги на подготовку личного отряда головорезов, но тут всё закончится совсем быстро — государство за последние 30 лет накопило огромный опыт в уничтожении бандитской вольницы.

Россия — сильное государство, с ним конкурировать невозможно. Но вот в чём парадокс: переезжать в государство слабое, в котором возможны вооружённые картели на самодельных броневичках, у меня желания вообще нет. Ходить по Петербургу с зонтиком гораздо приятнее, чем продираться сквозь заросли акации с автоматом Калашникова за спиной.

Ну а раз винтовки у меня нет, и раз я отказываюсь ехать в полудикие страны, где смогу взять себе немного власти силой оружия, значит у меня с государством договор. Не навязанный договор, а добровольный, подписанный мной вполне осознанно.

Один раздел договора понятен: государство разрешает мне владеть свечным заводиком, получать прибыль и распоряжаться этой прибылью по своему усмотрению. Но кроме прав договор должен предусматривать и обязанности, так как иначе получился бы дисбаланс: винтовка у государства, а сладкий пряник в виде свечного заводика у меня.

Такой обязанностью, нигде не прописанной прямо, является обязанность буржуя использовать свою частную собственность во благо государства. Позволяя мне владеть заводом, государство говорит примерно следующее:

— Экономический агент 007! Вам поручено ответственное буржуйское задание: грамотно управлять своим свечным заводиком и развивать его, создавая тем самым рабочие места, выплачивая налоги и укрепляя отечественную промышленность. У вас карт-бланш, самые широкие полномочия. Действуйте по обстановке.

Жаль, что ничего подобного не говорят в Налоговой при открытии ИП — многим бы прочищало мозги. А то предприниматели часто думают, будто их обязанности заканчиваются с уплатой налогов, так как государство — это пятизвёздочный отель, который предоставляет им услуги охраны, строительства дорог и прочего разного.

Нет ничего более далёкого от реального положения дел. Государство — не слуга, а начальник, на которого капиталист обязан работать. Не только капиталист, кстати, но и мы все, включая диванных революционеров, ежедневно жалующихся в интернете, что Россия мало им даёт.

Из этого следует, что частная собственность — не священная корова, которой мы обязаны молиться, потому что она спущена нам с небес, но всего лишь инструмент для автоматического распределения должностей и для мотивации управленцев:

1. Если буржуй хорошо работает, — не в смысле потеет и устаёт, а в смысле добивается результата, — система «повышает» буржуя, маленький завод под его контролем становится большим заводом. Если буржуй плохо работает, система его «понижает»: управлял заводом, разорился, теперь управляет маленькой мастерской.

2. Деньги и власть — это приятно, поэтому буржуи готовы напрягаться, брать на себя ответственность и, вообще, работать на совесть.

Одно из главных условий работы системы частной собственности — неизменность правил игры. У буржуя должна быть возможность планировать на долгие годы вперёд, желательно даже на десятилетия и века. В противном случае буржуй или не будет работать вовсе, предпочтя другую карьеру, или попытается надуть систему, уехав, например, с заработанными деньгами в другое государство.

Поэтому у государства есть выбор из двух вариантов. Вариант первый — вручную отбирать собственность у тех, кто начинает использовать её не лучшим образом: например, платить чересчур жирные дивиденды акционерам, вместо того чтобы вкладываться в развитие производства. Вариант второй — закрывать глаза на проступки непутёвых экономических агентов, чтобы не пугать нормальных предпринимателей.

Оба варианта плохи, но история показывает, что первый вариант, — отбирать частную собственность по усмотрению чиновников, — гораздо хуже. Последствия насильственной национализации очевидны, так что я не буду сейчас расписывать, как именно они уничтожают экономику, а просто сошлюсь на опыт многострадальной Венесуэлы.

Второй вариант, — терпеть паразитов, которые разбазаривают свои капиталы безо всякой пользы для государства, — тоже плох. Но так как третьего варианта человечество пока что не придумало, разумным государствам приходится терпеть условную Пэрис Хилтон, ибо это скромная плата за нормальное функционирование экономики.

Кое-где таких трутней мягко направляют в нужную сторону налогами. Если ты тратишь миллион долларов на фрезерный станок, налогов с этой операции не платишь вовсе. Если же ты тратишь миллион долларов на спортивный автомобиль, тебе начисляют 80% налогов (а на автомобиль у тебя остаётся 200 тысяч из миллиона). Также многие государства регулируют трансграничные операции. Тратишь внутри страны — отлично, нет проблем. Пытаешься вывезти деньги из страны за рубеж — или заплати конский налог, или вообще получи запрет на вывоз. Подобные ограничения нормальны, так как они не затрагивают основной договор предпринимателя с государством: государство даёт буржую право владеть, тратить и зарабатывать, а буржуй использует это право во благо государства.

Разумное государство потрошит сумки только у тех, кто прямо на него нападает. Например, у тех, кто спонсирует террор и революцию, пытается купить высокопоставленных чиновников или ещё как-нибудь посягает на верховную власть. Применительно к текущим событиям, враги нашего государства — это пособники США, которые закрывают свои предприятия в России, чтобы навредить нашей экономике. Государство может и должно отбирать частную собственность у подобных злодеев, а порядочные предприниматели будут таким решениям рукоплескать.

Подведу итог

У капиталиста есть служебные обязанности, он должен работать на государство, развивая и поддерживая экономику страны. Создавать рабочие места, выпускать или распределять товары, платить обильные налоги.

Государство даёт буржуям полную свободу действий: они могут заниматься любой ерундой, а могут даже спать на рабочем месте, не делая ровным счётом ничего. Покуда они не нарушают закон, государство их трогать не будет, чтобы не сломать неловкими действиями сложную систему частной собственности.

Однако снисходительность государства не следует путать с одобрением. Многие некрасивые поступки полностью легальны: к примеру, если вам надоест возиться со своей собакой, никакой закон не запрещает вам её усыпить. Так и с бизнесом. С юридической точки зрения вы имеете право презирать патриотизм и смеяться над порядочными людьми. Но если вы не будете использовать ваши капиталы в интересах государства, это будет нарушением ваших обязательств, и тот факт, что за это нарушение вас не накажут, не означает, что обязательств у вас нет.