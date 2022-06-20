«Аэрофлот» рассматривает Ту-214 в качестве базового самолета в авиапарке

Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка, сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Ту-214 – одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», – передает ТАСС его заявление.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.

Также глава Минпрома Денис Мантуров сообщал, что «Аэрофлот» планирует в ближайшее время подписать контракт на приобретение 300 самолетов МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100.

К решению снова производить Ту-214 власти РФ вернулись на фоне отказа Airbus и Boeing в поставках своих самолетов в Россию.

Ту-204 – советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, VIP, грузовые и специальные модификации.

Самым громким случаем ЧП с самолетом Ту-214 стало крушение лайнера авиакомпании Red Wings. В конце 2012 года самолет выкатился за пределы полосы аэропорта Внуково, пробил ограждение периметра аэропорта и въехал в овраг перед Киевским шоссе. Погибли тогда два человека.

В 2019 году самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск–Восточный, сообщили на предприятии «Авиастар-СП».

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