Мнение: Государственники против борцунов, закон принуждения и построение демократических институтов

1. Блогер Павел Шипилин пишет про свой опыт общения с подрастающим поколением, которое любит романтику революций и не любит будничную рутину государственной работы (ссылка):



Недавно у меня возникла мировоззренческая дискуссия в кругу молодых людей. Точнее они меня позвали, чтобы расспросить о жизни человека в современной России, поскольку считают меня государственником (что справедливо). Уж не знаю, удалось ли мне поколебать их уверенность в том, что правильная гражданская позиция одна: бороться с властью. <…>

Перескажу вкратце, о чем я им сказал за полтора часа.

– Государство по определению — это институт подавления свобод, ибо кроме прав у нас есть и обязанности. Например, воинская. Или обязанность платить налоги, штрафы, за услуги ЖКХ. Однако после того как человек «рассчитался», он совершенно свободен. Если, конечно, не считать всякие «мелочи» вроде заботы о собственных детях и родителях, обязанности ходить на работу или учиться.

– Нигде в мире никто не беспокоится о людях, находящихся в трудоспособном возрасте, государство озабочено только детьми и стариками. Взрослые люди должны обеспечивать себя сами. Бесплатная медицинская страховка или материнский капитал — это просто бонусы, причем очень дорогие. Так к ним и следует относиться.

– Государство и человек несоразмерны, отсюда и противоречия между «отцами и детьми». Большинство молодых людей (и некоторые инфантильные взрослые) неспособны заглянуть за горизонт, на десятилетия вперед, не говоря о столетиях, им подавай все и сразу. Они хотят получить по максимуму в течение своей жизни, ограниченной в лучшем случае одним веком. Но государство — дело вечное, оно думает о завтрашнем дне, копит, откладывает и инвестирует в долгую, экономя на живущих сегодня, чтобы было на что жить тем, кто еще не родился. Это его прямая обязанность, даже если кто-то по наивности считает иначе.

– Поэтому требование вместо бешеных трат на оборону раздать деньги пенсионерам, которое старшим поколением воспринимается как нелепое, для молодежи выглядит естественно. Отсюда противоречия. Государство не имеет права идти на поводу у радикально настроенной части населения, иначе оно долго не просуществует.

– Вообще протогосударства были придуманы не для того, чтобы жить хорошо, цель была совершенно иная — жить безопасно. Выбора между высокими крепостными стенами и хорошими мостовыми не существовало, чаша весов всегда склонялась в пользу стен. О тех цивилизациях, которые пренебрегали этим главным жизнеутверждающим принципом, мы теперь не помним — они исчезли. Возможно, под влиянием поколений, проживших свои скучные жизни без войн благодаря все тем же надежным крепостным стенам и требовавших перемен.

– Если вы уверены, что участие в митингах способно изменить вашу жизнь, будьте уверены: вами кто-то манипулирует. Человеку свойственно винить всех вокруг, а не себя — работа над собой требует неимоверных усилий. Этой слабостью профессионально и осознанно пользуются вожди протеста, которые предлагают простое решение проблемы: ты отличный парень (девушка) и совсем не виноват в том, что живешь не в доме с бассейном, ездишь не на новой дорогой машине и не отдыхаешь каждые полгода на Мальдивах. Ты все это заработал просто тем, что существуешь, но причитающиеся тебе деньги украли коррупционеры (помещики, эксплуататоры, номенклатура). Поэтому как только скинем Путина (царя, президента США, генсека ЦК КПСС), ты сразу заживешь богато и беззаботно.

– Взрослый же человек ни на кого не надеется, тем более на политиков — он сам устраивает свою жизнь. Для него совершенно неважно, кто будет возглавлять государство, он от него никак не зависит. Взрослые люди свободнее молодых активистов, ибо не верят в чудеса.

Примерно это я им сказал. Но дискуссии не возникло — ребята в ответ молчали, так что получилось что-то вроде лекции. И я до сих пор не понял, они мне поверили или просто не стали спорить из вежливости.

2. Профессор Александр Скоробогатов объясняет, почему политика государства не всегда может быть мягкой и травоядной (ссылка):



Интеллигентные люди рассматривают “внушение” как “единственный способ, который возможен в обращении с живым существом”. Люди же, менее интеллигентные, хотя и любят “ласку”, все же полагают, что “добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом”.

Первые на последних обычно взирают свысока, считая их варварами, не достигшими уровня культуры, который позволил бы им “обойтись словами”. Но такая картинка в голове обычно держится лишь до той поры, пока не наткнутся на того, кого надо убедить, но слова не действуют.

Так случилось с профессором Преображенским.

Сотворив Шарикова, вначале он, в соответствии со своей воспитательной теорией, пытался ему что-то “внушать”. Но это не имело эффекта, и вскоре он его уже воспитывал, вколачивая в него что-нибудь типа: “Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо… вам нужно молчать и слушать, что вам говорят”.

Когда же и это неласковое внушение не возымело эффекта, профессор обратился к единственному действенному средству – “террору”, который он еще недавно осуждал как способ решения проблем. Именно так можно трактовать его решение лишить Шарикова человеческой жизни, которую он ему дал.

Его пример демонстрирует, что даже самый развитый и дипломатичный человек, если ему нужен определенный результат, вполне может воспользоваться пистолетом, скальпелем или другим рычагом воздействия, когда доброе слово не помогает.

Вообще, если присмотреться, и цивилизованные люди в выстраивании отношений друг с другом обычно имеют план Б, руководствуясь принципом Аль Капоне. Непонятливого могут уволить, изгнать из тусовки, отлучить от кормушки, замолчать или иначе сделать больно, запечатлев неявное правило: если тебя не убедили словом – будешь страдать.

Любая сфера общественной жизни – будь то война и международные отношения, бизнес и конкуренция, политическая борьба, личная жизнь и семья, культура и религия – содержит в себе изрядную толику принуждения, пусть и в красивой обертке цивилизованного разговора. Внешне, никто ни на кого не давит и каждый принимает свободное решение, но в его основе лежит простой расчет – у меня нет пистолета, а него есть, или на его стороне закон, контракт, конкурентное преимущество, или мне он нужен больше, чем я ему, – все что угодно, из-за чего доброе слово будет звучать убедительнее.

Хотя такой взгляд на общество кому-то кажется излишне суровым, в нем есть изрядная толика оптимизма. Общество, как и природа, живет по определенным законам, которые мы можем изучать и принимать во внимание в своей деятельности. Наличие этих законов означает, что подавляющее большинство наших поступков совершается по необходимости, а не по чьему-то “внушению”. И это правильно. Как и то, что мы живем на твердой земле, притягивающей нас к себе силой притяжения, т.к. в противном случае вся природа была бы рыхлой ватной массой, лишенной формы и порядка.

Так же и с обществом, обретающим форму и порядок с помощью не только слова, но и пистолета.

3. Алексей Антонов пишет, что нужно проводить различие между построением реальных демократических институтов и установлением американского господства (ссылка):

Есть два разных процесса, оба из которых называют “достижение демократических институтов и верховенства права”.

Один процесс — хороший и правильный — самостоятельно развивать демократические институты. Добиваться справедливости и порядка, развивать свою систему сдержек и противовесов. Чтобы как в Америке, с воспитанием элит и высоким уровнем жизни. Самостоятельно и в свою пользу.

Другой процесс с тем же обозначением — развитие демократических институтов — это механизм для сильных государств по отжиму всех ресурсов у слабых государств, и обязательно еще нужно загнать их в долги. Я про это писал.

В этих двух процессах нет пересечений!

Очень странно, что это надо объяснять: лучшие ума мира сидят и думают — что бы такого классного предложить, ради чего лично ты будешь готов пойти и пырнуть ножом мента. Какие замечательные идеи, подкупающие своей новизной, лучше транслировать тебе в голову. Придумыванием занимаются очень умные, очень компетентные и хорошо оплачиваемые специалисты. Если ты этого не понимаешь, то ты дурак.

“Демократические институты и верховенство права” в таком контексте это отличная причина, почему нужно ввести внешнее управление (любого рода) или поменять власть на лояльную Западу.

Поэтому, запоминаем: “наведение демократии, всего хорошего и правильного” в других странах под руководством России — это отлично, замечательно и прекрасно.

“Наведение демократии, всего хорошего и правильного” в России под руководством других стран — это плохо, неправильно, старайтесь этого избегать.

Вроде несложно?

То есть, еще раз. Я понимаю разговоры про демократию от российских чиновников или бизнесменов, которые заняты ее развитием или хотя бы мечтают о нём. Но, когда я слышу про демократию в контексте того, что Россия проклята и чтобы её спасти, надо сделать “как у них”, а перед этим всю текущую систему надо снести под корень, то выступающий человек явно желает моим согражданам горя. Объяснять что-либо такому человеку, как правило, уже бесполезно.