Пример – Личное мнение

Отец Тепляковых — это тот многодетный мужик, чья дочь поступила на психфак МГУ — рассказал, что его сын набрал на ЕГЭ по математике достаточно баллов, чтобы поступить на мехмат.

«Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК».



Фото: Соцсети

Мальчику семь, вроде как, лет. Что решат делать с этими баллами Тепляковы, я не знаю.

Впрочем, поговорить я хотела о другом, а не устраивать ругань.

Вот смотрите, что получается: когда один ребёнок сдаёт в 8 лет ЕГЭ, это можно списать на чудо. А когда то же самое повторяет следующий по возрасту — это уже закономерность.

Бывает, конечно, что раз в 100 лет у кого-то рождается Шелдон Купер. Но тут — речь явно о другом.

Я не хочу сейчас вдаваться в нынешние реали и рассуждать, зачем детям диплом университета, как они будут учиться там, общаться и так далее — это всё понятно.

Я говорю о том, что такой результат освоения школьной программы как бы намекает нам, что все дети способны не просто её пройти, но и очень быстро.

Конечно, если заниматься и заниматься серьёзно.

Я по себе скажу: когда закончился первый семестр в универе, то с удивлением обнаружила, что объём знаний всего за полгода был в разы больше, чем за пару-тройку лет в школе.

И ничего — впитала ведь! Усвоила. И без особого труда, кстати. Не лишая себя прелестей студенческой жизни.

Может быть, польза примера семьи Тепляковых в том, чтобы мы по-новому взглянули на потенциал своих детей? Чтобы до нас дошло, что они способны на большее?

Подруга жалуется — готовила ребёнка к школе, поступили в очень хорошую, но, говорит сейчас, за учебный год не случилось никакого прогресса. На одном месте топтались.

Ищет теперь другую школу. Читает, куда там другие родители возят детей, а я вот очень сильно сомневаюсь, что есть разница — программа-то везде плюс-минус одинаковая.

Может быть, на пример семьи Тепляковых нужно взглянуть иначе? Не причитать, как в 8 лет учиться с 18-летними, а задуматься, насколько дети талантливы, какой у них огромный потенциал и пересмотреть школьную программу с учётом этого?

Как считаете? По себе скажите — могли бы в школе впитать в себя больше знаний? А дети ваши?

—