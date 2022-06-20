 

В России декриминализируют статью за мизогинию

20.06.2022, 19:57, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект о поправках в Уголовный кодекс в части декриминализации статьи за нетолерантное отношение к женщинам. В случае отсутствия у представительниц прекрасного пола телесных повреждений законодатели предлагают налагать на правонарушителей штраф в размере 5-10 тысяч рублей вместо тюремного заключения сроком от 3 до 5 лет или отправлять провинившихся на общественные работы.

«Сегодня и так тюрьмы переполнены. Сколько на свободе ещё ходит коррупционеров, бандитов, иностранных агентов. Для них потребуется много камер, а у нас камеры мизогинами заняты. Вообще я предлагал вовсе отменить эту статью. Женщины – натуры с тонкой душевной организацией, стоит только не вынести мусор, как самого мусором назовут, хотя ты никогда не служил в полиции», – прокомментировал инициативу депутат Василий Лебедев.

Его коллега Виталий Милонов предложил и вовсе отменить устаревшую, по его мнению, статью УК.

«Пора возвращаться к корням, а вам любой историк подтвердит, что всего лишь пару столетий назад мужики на Руси били баб и это считалось нормальным. Говорили: бьёт – значит любит. А потом пришли всякие гуманисты, феминистки и стали всех мизогинами называть. Вы же видите, что это слово не русское», – заключил депутат Виталий Милонов.

Первое чтение законопроекта намечено на начало февраля. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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