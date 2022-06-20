Дешевый и универсальный предмет гардероба: как стилизовать белую майку этим летом

Наверняка в вашем гардеробе есть белая майка для ношения «под что-то». Многие рассматривают этот предмет гардероба только как нижнее белье, и очень зря. Этим летом вы можете создать несколько сногсшибательных, а главное, актуальных и модных образов с белой майкой. Просто выберите для себя нужную модель и правильно сочетайте ее с другой одеждой и аксессуарами. Вот несколько простых и действенных советов.

Ваша любимая майка

Как и в случае с маленьким черным платьем, у каждой стильной женщины должна быть любимая белая майка. Выберите идеальную модель для себя, исходя из своего вкуса, желаемого образа, места, куда вы собираетесь ее надевать. Выберите, например, удлиненный хлопковый вариант, который удобно заправляется в строгие офисные брюки, юбку или джинсы.

Можете приобрести укороченный вариант белой майки — получится отличный кроп-топ. Заранее продумайте требуемую плотность, чтобы решить, будете ли вы надевать под майку бюстгальтер. Пусть в вашем гардеробе будет 2-3 базовые майки, которые после будет удобно комбинировать с чем угодно.

С чем сочетать

Воспринимайте свою белую майку как полотно, основу для вашей личной картины. Какой она будет, решать только вам. Сочетайте белую майку с аксессуарами: цепочками, бусами, кулонами. Это сделает образ более легким, игривым.

Майка будет хорошо смотреться с джинсами, сумкой-кроссбоди на цепочке. Можете сочетать ее с однотонной юбкой, подберите также несколько украшений в тон.

Вы можете создать образы в стиле 90-х с помощью обычной белой майки. Надевайте ее с мокасинами на массивной подошве и черными брюками карго. Образ дополнят очки в прямоугольной оправе.

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Классический деловой стиль также можно создать с помощью этого элемента одежды. Белая майка, например, отлично сочетается со светлыми брюками или брючными костюмами. Образ будет завершенным, если добавить объемную сумку в тон обуви. В жару можно позволить себе надеть бсоножки в офис. Это вовсе не испортит ваш общий лук.

Проверенный временем вариант, особенно актуальный в жаркую погоду, – белая майка с шортами или укороченными брюками. Выберите кожаную, джинсовую или хлопковую модель, а в конце образ дополните обувью на каблуке. В таком виде можно даже отправиться в клуб на вечеринку. Также можете рискнуть сочетать майку с коктейльной юбкой или со строгим миди. Так ваш вечерний образ тут же превратится в более свободный casual.

Нарядные и многослойные образы

Хотите создать для себя нарядный образ? Тогда наденьте белую майку с яркой юбкой с цветочным принтом и такими же броскими босоножками. Аксессуары будут обязательны: браслеты на ногу и руку, серьги на ваш вкус. В таком виде вы сможете отправиться на яркое мероприятие, которых этим летом у вас наверняка будет немало.

Белая майка помогает создавать многослойные образы. Например, наденьте ваши любимые синие джинсы, а поверх майки накиньте рубашку на размер больше положенного. Не любите рубашки? Тогда замените их тонкой вязаной кофтой или жакетом. Образ можно усложнить, надев поверх белой майки прозрачный вязаный или атласный топ на тонких шлейках. Берите на вооружение эти идеи и и будьте всегда на “ты” с модой.