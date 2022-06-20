 

Шольц одобрил курс Меркель на мирное сосуществование с Россией, но указал на ошибки в энергополитике

20.06.2022, 19:40, Разное
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своей предшественницы Ангелы Меркель и высоко оценил политику мирного сосуществования, которую она проводила в отношении России, пишет Der Spiegel. Кроме того, Шольц отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году. При этом, по словам политика, главной экономической ошибкой предыдущего правительства стала чрезмерная энергетическая зависимость от Москвы.


AP

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц занимал министерские посты в двух правительствах Ангелы Меркель. Теперь он выступил в защиту своей предшественницы: Шольц высоко оценил её политику в отношении России. «Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирного сосуществования. В этом вопросе я на стороне своей предшественницы», — заявил он, передаёт Der Spiegel.

При этом Шольц, по его словам, в последние годы придерживался совершенно иного взгляда на энергетическую политику в отношении России. «Ошибка экономической политики Германии заключалась в том, что мы слишком сильно сосредоточили наше энергоснабжение на России, не построив необходимой инфраструктуры на тот случай, если придётся быстро сменить курс», — отметил он. Канцлер подчеркнул, что на посту бургомистра Гамбурга он выступал за строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа на северном побережье Германии, чтобы заполнить этот пробел: «Теперь мы должны быстро наверстать упущенное».

На вопрос, означает ли это, что он, в отличие от Меркель, не сделал никаких ошибок в отношении России, Шольц заявил: «Это недопустимое сокращение моего ответа. Я всегда хорошо работал с бывшим канцлером и не вижу причин сомневаться в этом в ретроспективе».

По словам Шольца, он также поддерживал решение Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году. «Критерии вступления в НАТО должны исполняться любым государством, желающим вступить в альянс. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», — отметил Шольц.

Шольц занимал должность вице-канцлера и министра финансов в кабинете Меркель почти четыре года с 2018 по 2021 год, а также министра труда с 2007 по 2009 год. Даже после вступления в должность канцлера Германии он по-прежнему выступал в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Он называл его «чисто экономическим проектом», а официальное решение о вводе газопровода в эксплуатацию — «совершенно аполитичным». Он отступил лишь за два дня до начала российской спецоперации на Украине.

Две недели назад в первом интервью после ухода с поста канцлера Меркель выступила в защиту своей политики в отношении России, активно критикуемой в последнее время, и отказалась приносить извинения. В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, она подтвердила свою позицию — в том числе и в отношении энергетической политики. «Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — отметила она.

Однако, по её словам, это было непростое решение. «В то время немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что это было экономически выгоднее, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — пояснила Меркель, пишет Der Spiegel.



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