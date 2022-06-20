Скандалы: Типографский след

Как был продан крупнейший полиграфический комплекс Красноярского края АО «ПИК «Офсет»

В распоряжении «Версии» оказалась копия письма главреда «Телекомпании 8 канал» Ивана Головкина из Красноярска, где он обращается к председателю СК России Александру Бастрыкину с запросом относительно продажи крупнейшего полиграфического предприятия Красноярского края АО «ПИК «Офсет». Областное предприятие тонуло в финансовых трудностях и было продано явно не по рыночной цене. Частная компания, которая теперь печатает районные газеты на его базе, показывает прибыль. Кто за этим стоит?

Запрос был сделан после анализа находящихся в открытом доступе документов, а именно – решения Арбитражного суда Красноярского края по иску Красноярской краевой прокуратуры и прокурора Красноярского края, поданному в интересах агентства по управлению госимуществом Красноярского края к акционерному обществу «Производственно-издательский комбинат «Офсет», к обществу с ограниченной ответственностью «Мобильные технологии». Прокуратура требовала признать недействительной в силу ничтожности сделку по продаже имущества, оформленную договором от 26.04.2016, заключенным между АО «ПИК «Офсет» и ООО «Мобильные технологии».















Удобная цена

Как указывала в своём иске прокуратура, действия участников сделки свидетельствовали о заведомой недобросовестности при её совершении. Это было видно из заключений эксперта, полученных в рамках расследования уголовного дела, где рыночная стоимость имущества реализованного АО ПИК «Офсет», была определена в 1 156,5 млн рублей, а стоимость 100% пакета акций Общества, с учетом активов и обязательств – в 811,7 млн рублей.

Продано же всё было за 266,9 млн рублей, то есть, как минимум, в четыре раза ниже рыночной стоимости. Кроме того, продажа всех производственных активов АО ПИК «Офсет» была осуществлена без учета стоимости самого юридического лица – АО ПИК «Офсет», имеющего длительную производственную практику, квалифицированные кадры, права требования по финансовым обязательствам, обеспеченные имуществом акции, фирменное наименование юридического лица (бренд); деловую репутацию, товарный знак, а также иные нематериальные активы. Это, по мнению прокуратуры, свидетельствовало о фактическом намеренном занижении реальной стоимости сделки, посредством исключения из цены части стоимости АО ПИК «Офсет» как имущественного комплекса предприятия.

Насколько можно понять, был проигнорирован утвержденный и находящийся в процессе реализации план выхода Общества из кризиса. Возможно, продажи вообще можно было избежать. Ведь по итогу, даже выиграв торги, ООО «Мобильные технологии», как позже выяснилось, оплатили фактически лишь 125,5 млн рублей из 266,9 млн рублей, остальное покупателю удалось «отбить» взаимозачетами. Прокуратура предположила, что «Мобильные технологии» могли заранее с дисконтом выкупить кредитные долги предприятия, на 100% принадлежащего Красноярскому краю. Возможно потому, что торги были лишь формальностью, а победителя знали заранее.

Также прокуратура указывает, что победитель торгов, ещё до их объявления, располагал инсайдерской информацией, поскольку впоследствии оказалось, что в соучредителях ООО «Пал Партнерс», имеющего долю в 30% в ООО «Мобильные технологии» оказался Пономаренко Артем Леонидович (вместе с братьями Пономаренко Андреем Леонидовичем и Пономаренко Александром Леонидовичем), который с 21.12.2015 по 16.05.2016 занимал должность заместителя генерального директора АО ПИК «Офсет».

Кстати, упомянутые братья, насколько мы понимаем, являются однофамильцами и ныне здравствующего первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, которого некоторые называют чуть ли не «серым кардиналом» красноярской политики и возможным преемником нынешнего красноярского губернатора Александра Усса. Кстати, во время продажи имущества АО «ПИК «Офсет» Сергей Пономаренко считался своеобразным «куратором» деятельности Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, которое, в свою очередь, контролировало деятельность производственно-издательского комбината «Офсет».

Так или иначе, в июне 2017 года по факту нарушений, допущенных при продаже имущества красноярского краевого предприятия ПИК «Офсет», возбудили уголовное дело. Об этом сообщали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Но по итогу, произошло чудо (возможно, рукотворное), и Арбитражный суд прокуратуре в иске отказал – дескать, предприятие много лет по результатам деятельности показывало убытки и, с целью их покрытия, понемногу распродавало свои основные активы. Потому и, видимо, не жалко, что в итоге распродали всё, акции обесценились, а предприятие начало процедуру банкротства. Красноярский край очень богатый, что такое для него каких-то полмиллиарда рублей? Сгинуло принадлежащее краю предприятие – и чиновникам легче. Наверное, после продажи премии себе выписали? Об этом главред Головкин у председателя СК России спросить забыл.

А вообще, список вопросов по этой теме получился впечатляющий – 54 штуки! Среди них и вопросы к оценке, и к гендиректорам, которые явно уклонялись от подписания договора продажи имущества предприятия, и к чиновникам агентства печати, которые входили в состав совета директоров АО «ПИК «Офсет».

Неудобные вопросы

Например: «Кем и когда после отчуждения всего имущества принято решение о ликвидации АО «ПИК «Офсет»?» или «Являлась ли сделка необходимой для АО «ПИК «Офсет» и обеспечивала ли получение реальной финансовой выгоды как для АО «ПИК «Офсет», так и для учредителя и единственного акционера Общества – Красноярского края?». Также острые вопросы: «Участвовал ли в уголовном деле в качестве свидетеля Пономаренко С.А., состоявший в должности и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края – руководителя администрации губернатора?»

Ещё некоторые вопросы из запроса главреда «Телекомпании 8 канал»:

— «Знал ли свидетель Авдеев А.В. (гендиректор, подписавший договор купли-продажи), что на момент проведения аукциона и подписания договора срок действия решения об одобрении крупной сделки истек и не был продлен?»;

— «Отражено ли в уголовном деле, что бывший генеральный директор АО «ПИК «Офсет» Колосов Е.А. был уволен так как не захотел подписывать договор купли-продажи имущества АО «ПИК «Офсет» с ООО «Мобильные технологии»?;

— «Отражено ли в уголовном деле, что после увольнения Колосов Е.А. говорил вновь назначенному директору АО «ПИК «Офсет» Авдееву А.В., чтобы он не подписывал договор купли-продажи имущества АО «ПИК «Офсет» с ООО «Мобильные технологии»?;

— «Указано ли в уголовном деле о том, что свидетель Пономаренко Артем Леонидович был трудоустроен в АО «ПИК «Офсет» в конце 2015 года на должность заместителя генерального директора, после продажи имущества он был уволен по собственному желанию?»

Нам удалось также связаться с одним из участников тех событий, который на условиях конфиденциальности пояснил, что в данном случае, по его мнению, сделка была проведена явно не в интересах Красноярского края как собственника предприятия. В чьих интересах конкретно – он назвать не смог, поскольку считает, что за явными участниками сделки, юридическими и физическими лицами, могут быть скрыты более мощные фигуры. Также этот человек обратил внимание на деталь, которую недооценил суд – раньше в целях покрытия убытков АО «ПИК «Офсет» продавал непрофильные активы – недвижимость, которую он в текущем бизнесе не использовал.

Например, если верить нашему собеседнику, промышленное здание почти в 20 000 квадратных метров осталось в наследство от Завода офсетных пластин, который прекратил свою деятельность, так как устарели технологии. Все перешли на цифру, офсетная печать стала не нужна. Вот относительно продажи этого здания якобы и принимались ранее решения о продаже, также как о неиспользуемых офисах в центре города и гаражных боксах на улице Самодеятельности, которые в последнее время сдавались в аренду сторонним организациям.

Также наш собеседник пояснил, что, видимо, в целях продажи всего имущественного комплекса комбината, в 2015 года была произведена смена руководства АО «ПИК «Офсет», и новый руководитель отказался продавать объекты, по которым уже были заключены предварительные договора. Людям пришлось взыскивать задатки через суд. Кстати, там как раз продавалось подвальное помещение в трёхэтажном здании бывшего Завода офсетных пластин на ул. Энергетиков, примерно по 9 000 рублей за 1 квадратный метр, на сумму около 15 млн рублей. Не вполне, правда, понятно, как могла продаваться часть здания. И всё же, если вспомнить, что общая площадь там около 20 000 квадратных метров, и учесть, что здание было полностью в рабочем состоянии, частично сдано в аренду, обеспечено центральным отоплением и водоснабжением, то только его продажа могла принести «Офсету» до 200 миллионов рублей, что решило бы все проблемы. На это тоже стоило бы обратить внимание следствия.

Будем ждать новостей по этому вопросу от «ТК 8 канал». Возможно, как того и добивалась прокуратура, проданное с аукциона в апреле 2016 года движимое и недвижимое имущество АО ПИК «Офсет» вернётся в собственность администрации Красноярского края, то есть, по сути, жителям края. Почему созданные на базе проблемного предприятия точно такие же частные фирмы, даже с теми же, практически, сотрудниками, процветают? Почему по итогам 2021 года работающее в том же самом здании, на тех же самых станках, под тем же брендом ООО ПИК «Офсет» показало прибыль в 22 млн рублей? Почему, имея мощную материальную базу, профессиональный коллектив и гарантированный заказ на еженедельную печать 63 районных газет, краевое предприятие было убыточным? Не плановый ли это был «слив»? Поддержим редактора «8 канала» и попросим Александра Ивановича Бастрыкина в этом деле разобраться.

Вероника Исупова

Оригинал материала: “Наша Версия”