СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровых платформ

Уголовное дело заведено после удара Украины по буровым платформам в Черном море, заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, 20 июня ВСУ прицельно обстреляли платформу газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Крыма «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения в Черном море. Обстрел производился из оружия, имеющего высокие поражающие свойства.

Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства преступления, лица из числа украинских военных, причастных к нападению.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с буровых платформ эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.

Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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