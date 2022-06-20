 

Минюст России поможет ЛНР в подготовке кадров

20.06.2022, 19:35, Новости дня
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Министерство юстиции РФ и Луганской народной республики в режиме онлайн-конференции подписали соглашение о сотрудничестве на 2022–2023 годы. Программа включает 20 мероприятий по обмену профессиональным опытом и подготовке кадров, сообщила пресс-служба Минюста России.

Со стороны Российской Федерации в церемонии подписания принял участие Министр юстиции Константин Чуйченко, с луганской стороны – Министр юстиции Заур Исмаилов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные документы были подготовлены в целях развития двустороннего сотрудничества и укрепления международного договорного партнерства в сфере юстиции.

В ходе подписания стороны утвердили формат дальнейшего двустороннего взаимодействия, обозначили главные направления работы на ближайшее время.

Около 20 мероприятий планируется провести, которые будут направлены на обмен передовым опытом в сфере юстиции, в том числе на возможность прохождения специалистами Минюста ЛНР служебных стажировок в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях.

Участники встречи договорились о проведении семинаров, лекций, практических занятий, направленных на повышение качества профессионального обучения и подготовки работников юстиции и специалистов.

Чуйченко и Исмаилов отдельно обсудили вопросы системы предоставления бесплатной юридической помощи и сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, цифровизации в сфере нотариата, ведения реестров ЗАГС и развития альтернативных способов разрешения споров.

Чуйченко пригласил луганских коллег принять участие в юбилейном Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет с 29 июня по 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и организацией. В рамках соглашения общество откроет мультимедийную студию и займется постановками просветительских спектаклей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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