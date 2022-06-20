Организацию Понасенкова «Первый научный» включили в список иноагентов

Созданное блогером-иноагентом Евгением Понасенковым ООО «Первый научный» включено в список иноагентов Министерством юстиции России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста РФ от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Первый научный». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым требований закона, установленных для иноагентов, направленных на на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Сам Понасенков попал в список иноагентов в начале апреля, тогда же туда были включены основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и Иван Дремин, известный как рэпер Face.

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