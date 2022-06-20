 

Организацию Понасенкова «Первый научный» включили в список иноагентов

20.06.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Созданное блогером-иноагентом Евгением Понасенковым ООО «Первый научный» включено в список иноагентов Министерством юстиции России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста РФ от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Первый научный». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым требований закона, установленных для иноагентов, направленных на на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Сам Понасенков попал в список иноагентов в начале апреля, тогда же туда были включены основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и Иван Дремин, известный как рэпер Face.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.21 / В компании SpaceX заявили, что до осени запустят свою интернет-связь по всему миру

01.01.22 / Нардеп Рахманин: Реальной угрозы полномасштабного вторжения я не вижу. Для Путина это отважный шаг в направлении суицида

21.08.20 / Пелоси пообещала принять Закон о почтовой доставке незадолго до президентских выборов

19.11.20 / За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз

30.08.21 / В результате авиаудара США в Кабуле погибли члены одной семьи, шестеро из них – дети

17.07.21 / Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 человек

21.12.20 / Стало известно о планах Байдена ввести санкции в ответ на «российские» кибератаки

11.02.22 / Компания Tag Heuer провела презентацию роскошных часов Connected Caliber E4

23.02.22 / Украина закрыла 10-километровую зону вдоль линии столкновения в Донбассе

25.03.21 / Активист с акции протеста на Банковой требует опровержения и извинений от Геращенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика