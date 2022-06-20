Мнение: Санкции слабее ковида, санкции против русского народа и санкции Запада против Запада

1. На дворе вроде как экономический кризис, но большинство россиян его даже не заметили. За исключением ряда пострадавших от санкций отраслей, вроде автопрома и авиапрома, российская экономика работает как ни в чём ни бывало. Нам есть с чем сравнивать (ссылка):



Экономика России демонстрирует поразительную устойчивость в условиях беспрецедентной тотальной войны с Западом и агрессивного санкционного давления. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России снизился на 2.5% г/г после роста на 2% в марте.

Это некий усеченный аналог месячной динамики ВВП, индекс включает сельское хозяйство, добывающее и обрабатывающее производство, электроэнергетику, строительство, транспорт, розничную и оптовую торговлю.

Здесь есть с чем сравнить. Реакция на COVID ограничения и локдауны была значительно более выраженной – в апреле-мае 2020 падение составляло 8.8-9.2%. Реакция экономики на энергетический, валютный и банковский кризис 2015 на пятый месяц кризиса составляла минус 3.7%, в среднем 2.2%.

По данным объективного контроля, кризис 2022 развертывается медленно и управляемо. Нет ничего близкого к адовым прогнозам ЦБ и Правительства, которые прогнозировали сильнейший спад с 1994 года. Экономика намного устойчивее, чем многие предполагали.

2. Дмитрий Медведев задаётся вопросом, а по кому, собственно, Запад хотел ударить своими санкциями? Российские чиновники от санкций защищены, а российский бизнес хоть и понесёт потери, но наиболее обеспеченные бизнесмены сильно хуже жить не станут (ссылка):



В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы?

Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать.

Крупный бизнес из России? Да, они, конечно, понесли значительные по суммам издержки. Лишились заграничного имущества. Но признаемся по-честному – для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам.

Тогда – против кого это всё?

Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды. Арест активов Центрального банка России и иных государственных активов какую цель преследует? Простую. Сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Эмбарго на покупку нефти и газа из России? То же самое: уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов. Ударить по налогоплательщику в городе и деревне. Запрет на полёты наших самолётов, на поездки во многие страны, запрет на использование платёжных инструментов – против кого? Опять же, против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно. Не мифическим начальникам, не толстосумам, а именно им!

Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против её патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером.

3. К счастью, граждане России пока от санкций не особенно страдают. У нас есть крепкая и самодостаточная экономика, есть торговые связи с Китаем и прочими нормальными странами. А вот на Западе уже осознали, что санкции нанесли больше вреда самим западным странам, нежели России (ссылка):

Евросоюзу (ЕС) следует забыть о санкциях против России, так как они приносят больше вреда, чем пользы, считает колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По мнению Дженкинса, вместо того, чтобы «заставить Россию покинуть Украину», европейские страны причиняют «огромные страдания» всему миру из-за стремительно растущих цен на продовольствие и энергоносители. В качестве примера он приводит ситуацию в Великобритании, где зимой 6 миллионов домохозяйств могут столкнуться с возможным отключением электричества по утрам и вечерам из-за сохранения санкций против Москвы.

При этом, подчеркивает автор, страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что Евросоюз «похоже, не знает, что делать» в отношении стратегии санкционного давления на Россию.

Предполагалось, что санкции должны были вынудить Россию изменить свою «неприемлемую политику», однако в данном случае эта стратегия «демонстративно провалилась». В результате санкции нанесли ущерб кредитоспособности Москвы, однако увеличение цен на газ до 70 процентов привело к существенному росту российского платежного баланса.