«Дефицита бытовой химии не будет»: объемы Coca-Cola импортозаместят пищевой содой и хлоркой

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заверил граждан, что уход Coca-Cola из страны не вызовет на рынке дефицита бытовой химии. Исчезнувшие товары американской компании в полном объеме заместят отечественными аналогами.

Бутылки с газировкой в магазинах заменят пищевой содой и хлоркой. Для удобства покупателей их расположат на тех же полках, где стояла кола. Импортозамещение даже не потребует увеличения мощностей производства — запасов простых чистящих средств, хранящихся на складах со времен СССР, хватит как минимум на несколько десятилетий.

Россияне эту дрянь никогда и не пили. Спрос на нее объясняется только химическим составом, способности которого широко применялись в домашнем хозяйстве. В так называемом напитке имеется кислота, разъедающая любые поверхности. Например, жидкость отлично справляется с очисткой кафельной плитки, стекла, посуды или унитаза, удалением накипи, ржавчины, краски и пятен. Около 95% покупателей приобретали колу именно для этих нужд. Для потребления внутрь же у нас пользуется большой популярностью «Дюшес» и «Байкал».

Денис Мантуров

Независимые эксперты, работающие в Минпромторге, подтверждают слова своего начальника: сода и хлорка по отдельности почти на равных составляют конкуренцию универсальному моющему средству. К тому же, они значительно дешевле и не содержат частиц тараканов.

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