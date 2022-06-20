Мнение: Удар от Билла Гейтса

А это уже чувствительно буквально для всех в стране: Microsoft запретил в России Windows. Вот это да! На святое посягнули!

Россияне не могут скачать Windows с официального сайта Microsoft. В англоязычной службе поддержки это объясняют запретом на загрузку и установку файлов для жителей страны. Без VPN недоступны и некоторые другие продукты, а при попытке скачивания возникает ошибка. Чем это обернется для пользователей из России?

С одной стороны – вроде как ничего страшного, я, например, только в 2015 году перешел на лицензионную версию Windows, до этого у меня всегда стояли “пиратки”. Я причем и тогда хотел продолжить на “взломанных”, по старинке, но старый друг-айтишник настоятельно отговорил, упирая на то, что он работает сисадмином и знает на своей шкуре, что без постоянных обновлений сейчас никуда. Я купил тогда еще “восьмерку”, с нее уже с подачи Microsoft плавно, как белый человек, перешел на “десятку” за бесплатно… И теперь, получается, всё? Стоп-машина? 11-й версии уже не ждать?

Главное, что меня смущает – что теперь ведь какие-то новые способы авторизации. В 90е, помню, все было просто: покупаешь диск от какого-нибудь Чеченского Волка на Горбушке, на нем рядком сложены взломанные Винды, Эксели и Ворды, и еще на вкладыше или внутри “коды активации” прилагаются; устанавливаешь, код с бумажки вводишь – никаких проблем. А теперь ведь все Виндоусы чуть ли не лично сам Microsoft со своего сайта запускает! Кодом с бумажки не обойдешься!

Хотя… Отечественные кулибины наверняка что-то придумают. Уж чего-чего, а взламывать у нас умеют, ломать, как говорится, не строить.

Но все равно жалко. Побыли чуть на свету – и опять вся территория РФ в “серой зоне”. Не сиделось спокойно, опять нашли приключения себе на задницу. И главное – ради чего?!