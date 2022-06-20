 

Мнение: Удар от Билла Гейтса

20.06.2022, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А это уже чувствительно буквально для всех в стране: Microsoft запретил в России Windows. Вот это да! На святое посягнули!

Россияне не могут скачать Windows с официального сайта Microsoft. В англоязычной службе поддержки это объясняют запретом на загрузку и установку файлов для жителей страны. Без VPN недоступны и некоторые другие продукты, а при попытке скачивания возникает ошибка. Чем это обернется для пользователей из России?

С одной стороны – вроде как ничего страшного, я, например, только в 2015 году перешел на лицензионную версию Windows, до этого у меня всегда стояли “пиратки”. Я причем и тогда хотел продолжить на “взломанных”, по старинке, но старый друг-айтишник настоятельно отговорил, упирая на то, что он работает сисадмином и знает на своей шкуре, что без постоянных обновлений сейчас никуда. Я купил тогда еще “восьмерку”, с нее уже с подачи Microsoft плавно, как белый человек, перешел на “десятку” за бесплатно… И теперь, получается, всё? Стоп-машина? 11-й версии уже не ждать?

Главное, что меня смущает – что теперь ведь какие-то новые способы авторизации. В 90е, помню, все было просто: покупаешь диск от какого-нибудь Чеченского Волка на Горбушке, на нем рядком сложены взломанные Винды, Эксели и Ворды, и еще на вкладыше или внутри “коды активации” прилагаются; устанавливаешь, код с бумажки вводишь – никаких проблем. А теперь ведь все Виндоусы чуть ли не лично сам Microsoft со своего сайта запускает! Кодом с бумажки не обойдешься!

Хотя… Отечественные кулибины наверняка что-то придумают. Уж чего-чего, а взламывать у нас умеют, ломать, как говорится, не строить.

Но все равно жалко. Побыли чуть на свету – и опять вся территория РФ в “серой зоне”. Не сиделось спокойно, опять нашли приключения себе на задницу. И главное – ради чего?!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни: “У всех великих людей она была, даже у Майкла Джексона”

02.07.21 / Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Полина Максимова и другие на открытии фестиваля цветов в ГУМе

16.09.21 / Шоколадные блины – это не всегда сложно: потребуется всего 4 основных ингредиента

27.06.20 / Тараканьи бега (Лукашенко заметался)

20.04.22 / Соберите воображаемый чемодан и будьте верны своему стилю: десять шагов к идеально продуманному капсульному гардеробу

21.07.20 / Война: Почему провалился план «Барбаросса»?

27.09.20 / Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана

02.09.21 / Загадка 100-тонных ящиков в Серапеуме Саккары

25.06.21 / Четыре шага, которые нужно предпринять, когда вы расстаетесь с партнером, и первый – добиться максимальной ясности

26.08.20 / Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика