 

Стерла колени в труху: Арзамасова стенает о помощи после конца с Авербухом

20.06.2022, 18:45, Разное
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Звезда сериала “Папины дочки” вышла замуж за человека, который по возрасту годится ей в отцы, что для многих стало настоящим шоком. Некоторые делали ставки на быстрый финал этих отношений, но Илья Авербух и Лиза Арзамасова до сих пор живут вместе и даже воспитывают ребенка.

Кажется, большая разница в возрасте возлюбленных не смущает. Казалось бы, актриса и прославленный фигурист – практически из разных поколений. Но им все равно удается находить общие увлечения. Так, например, недавно супруги были в Турции, где отдыхали вместе. Судя по всему, отпуск выдался прекрасным, ведь о его окончании актриса сообщила с ноткой прискорбия. “Подошел к концу наш с Ильей Авербухом отдых в Бодруме. Впереди много работы и домашних забот, – написала звезда театра и кино.

А вот фотографии с отдыха пока не закончились – ими Лиза Арзамасова продолжает делиться с поклонниками. Накануне она опубликовала снимок, на котором запечатлена в элегантной шляпе, куртке и рваных джинсах – будто она стерла колени в труху. Этот кадр она показала не случайно.

В подписи под ним она стенает о помощи, прося фанатов подсказать, какой фасон шляп идет ей больше. Поклонники пришли практически к единогласному выводу: Лизе Арзамасовой с ее красивой внешностью подходят все головные уборы!



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