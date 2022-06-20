Обнаглевшая мать с детьми парализовала движение машин в Кемерово (видео)

На кадрах видно, что водители автотрассы вынуждены притормаживать или вовсе останавливаться из-за одной беспардонной многодетной матери.

Дорогу перегородила утка, которая решила неожиданно пересечь оживленную трассу. Утка с несколькими семенящими за ней утятами уверенно шла через дорогу, словно даже не боялась попасть под колеса. Водители любезно уступали дорогу многодетной матери.

Перейдя через дорогу, утка с утятами отправились по своим делам по газону на близлежащей к проезжей части территории.