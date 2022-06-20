SZ – историческая победа — Густаво Петро станет первым представителем левых сил во главе Колумбии

Новым президентом Колумбии избран бывший партизан и экс-мэр Боготы Густаво Петро, набравший во втором туре выборов более 50% голосов, пишет Süddeutsche Zeitung. Это «поворотный момент» для страны: впервые в истории Колумбии пост президента займёт представитель левых сил. Петро намерен создать государство всеобщего благосостояния, увеличить налоги на самых богатых, а также отказаться от использования ископаемых видов топлива. Однако реализовать его амбициозные политические цели будет непросто.



AP

Южная Америка продолжает «двигаться влево». В воскресенье Густаво Петро одержал победу во втором туре президентских выборов в Колумбии. После обработки более 99% бюллетеней бывший партизан и экс-мэр Боготы получил более 50% голосов. Его соперник, строительный магнат и правый популист Родольфо Эрнандес, набрал 47%, пишет Süddeutsche Zeitung.

Таким образом, впервые в истории Колумбии пост президента займёт представитель левых сил. Это «поворотный момент» для страны: Петро обещает отойти от политики последних десятилетий, ориентированной на бизнес. Его правительство намерено создать и расширить государство всеобщего благосостояния и увеличить налоги на самых богатых колумбийцев. «Сегодня мы начинаем новую главу в истории Колумбии», — заявил Петро после объявления результатов.

В то же время победа Петро вписывается в более широкую тенденцию: недавно кандидаты от левых сил победили на выборах в Аргентине, Боливии, Перу и Чили. Они обещают достигнуть социальной справедливости в Латинской Америке — одном из регионов мира с наиболее неравномерным распределением богатства.

Около 40% населения Колумбии живёт за чертой бедности. До пандемии коронавируса ситуация уже была напряжённой, но с тех пор становилось лишь хуже. В последние годы в стране постоянно проходили массовые демонстрации, иногда сопровождавшиеся вспышками насилия. Они были вызваны в том числе повышением налогов, но затем быстро повернулись против политического класса, который многие колумбийцы считают «элитарным и оторванным от народа».

Кандидат от «классического консервативного истеблишмента», правившего Колумбией последние несколько десятилетий, выбыл в первом туре выборов. Вместе с Густаво Петро во второй тур неожиданно прошёл Родольфо Эрнандес, политический аутсайдер, который вёл свою предвыборную кампанию преимущественно через социальные сети и набирал популярность у избирателей благодаря обещаниям радикальной борьбы с коррупцией.

Атмосфера перед выборами была крайне напряжённой. Но вскоре после того, как были объявлены результаты подсчёта большинства голосов, Эрнандес публично признал своё поражение. «Я позвонил Густаво, чтобы поздравить его с победой», — написал Эрнандес в Twitter вечером в воскресенье.

Победа Петро примечательна ещё и тем, что с 1960-х годов Колумбия является ареной кровавой гражданской войны между армией, правыми военизированными формированиями и левыми партизанскими организациями. Война сделала практически невозможной победу кандидатов от левых сил на выборах. Сам Густаво Петро в молодости был частью «Движения 19 апреля» — одной из партизанских групп. В 1990 году она сложила оружие и реорганизовалась в политическую партию. Петро стал членом палаты представителей Колумбии и мэром Боготы, однако на нём всё ещё продолжало висеть «клеймо левого партизана». В 2010 году, когда Петро впервые баллотировался на пост президента Колумбии, ему удалось занять лишь четвёртое место.

Однако в 2016 году правительство подписало договор о прекращении боевых действий с одной из крупнейших повстанческих группировок страны, революционными вооружёнными силами Колумбии, сокращённо FARC. Это не принесло стране мира, на который многие надеялись, но для многих, особенно для молодых колумбийцев, левые партии стали альтернативой политическому ландшафту, в котором доминировали консервативные элиты.

Вместе с Густаво Петро в правительство Колумбии вошла Франсия Маркес, бывшая горничная и мать-одиночка с высшим образованием, которая с юного возраста выступала за защиту окружающей среды, феминизм и права коренных народов. Маркес станет первой представительницей афроколумбийской общины на посту вице-президента Колумбии. После победы она почтила память активистов и молодых демонстрантов, убитых в Колумбии в последние годы: «Спасибо, что идёте вперед и сеете семена сопротивления и надежды». Во многих колумбийских городах сторонники Петро и Маркес вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на выборах.

Инаугурация Петро пройдёт 7 августа. Его правительству будет трудно реально реализовать свои амбициозные политические цели. Оно планирует отказаться от использования ископаемых видов топлива, таких как уголь и нефть. Они приносят стране значительный доход, и неясно, как в будущем будет компенсирована его потеря. Партийная коалиция Петро​​ «Исторический пакт» не распоряжается большинством голосов в конгрессе.

Новое правительство также призвано примирить глубоко разделённое общество. При этом его свобода действий в области экономики очень ограничена. Пандемия сильно ударила по стране, многие её жители остались без работы, а инфляция «съедает» существенную часть дохода. Кроме того, в стране продолжаются конфликты с участием повстанческих группировок, которые всё ещё активны, и могущественных наркокартелей, контролирующих целые регионы, пишет Süddeutsche Zeitung.