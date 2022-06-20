 

В ЛНР заявили о взятии в окружение отрядов ВСУ в Золотом и Горском

20.06.2022, 18:08, Новости дня
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Группы украинских войск взяты в окружение силами Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Золотое и Горское, сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», – сказал Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. На заводе находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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