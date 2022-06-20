 

TikTok удалил аккаунт «Sputnik Белоруссия»

20.06.2022, 18:08, Новости дня
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Социальная сеть TikTok удалила аккаунт «Sputnik Белоруссия», об этом сообщили в информационном агентстве.

Аккаунт удален 20 июня, доступ к профилю агентства в соцсети теперь заблокирован, весь контент удален, при этом соцсеть не объяснила причин блокировки и удаления, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

В редакции полагают, что причиной такого поведения администрации TikTok стали «политические мотивы, никаких нарушений норм социальной сети не допускалось».

В марте 2022 года был заблокирован доступ пользователей к контенту YouTube-канала агентства.

В конце мая TikTok удалил все видео и подписчиков с аккаунта RT DE, сам профиль также был заблокирован. По словам представителей соцсети, блокировка связана с «нарушением правил сообщества».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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