TikTok удалил аккаунт «Sputnik Белоруссия»
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Социальная сеть TikTok удалила аккаунт «Sputnik Белоруссия», об этом сообщили в информационном агентстве.
Аккаунт удален 20 июня, доступ к профилю агентства в соцсети теперь заблокирован, весь контент удален, при этом соцсеть не объяснила причин блокировки и удаления, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
В редакции полагают, что причиной такого поведения администрации TikTok стали «политические мотивы, никаких нарушений норм социальной сети не допускалось».
В марте 2022 года был заблокирован доступ пользователей к контенту YouTube-канала агентства.
В конце мая TikTok удалил все видео и подписчиков с аккаунта RT DE, сам профиль также был заблокирован. По словам представителей соцсети, блокировка связана с «нарушением правил сообщества».
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