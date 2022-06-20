Снабжение Калининградской области будет осуществляться по льду Финского залива

Власти Калининградской области уверены, что смогут частично решить

проблему доставки подсанкционных товаров в регион, благодаря дороге,

которую можно проложить по льду Финского залива.

Железнодорожный транзит между Калининградом и остальной

территорией России ограничила Литва в рамках санкций ЕС. С 18 июня невозможны перевозки через её территорию любых российских

товаров, запрещённых к ввозу в ЕС, или европейских, запрещённых к вывозу в

Россию. Это примерно половина всего транзита – цемент, стройматериалы, металлы,

электроника. Доставить грузы морским путём не удалось из-за отсутствия

судов, зато нашлось решение для того, чтобы наладить автомобильное движение

между «материком» и эксклавом.

«Всего через пять месяцев Финский залив покроется льдом.

Специалисты ледовой разведки найдут места, где пройдут колонны фур, так что 300 километров от

Выборга до траверза Ханко точно сможем пройти. Как будем добираться дальше,

пока неясно, за Ханко лёд кончается, но и триста километров – тоже неплохо. Это

почти половина дороги до Зеленоградска. Так что европейские санкции

бессмысленны», – рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

До наступления зимы регион перейдёт на режим экономии и

вторичного использования металлов и стройматериалов. Школьники вновь будут

собирать металлолом, кирпич и вторичный цемент начнут добывать, разбирая старые

прусские форты, которых до сих пор осталось немало.

В ожидании ледостава в Финском заливе калининградские власти

приступили к безвозмездной реквизиции автотранспорта повышенной

грузоподъёмности у частных владельцев.

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