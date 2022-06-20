Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов
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Первое, что поражает, когда подлетаешь к Челябинску, –
многочисленные озера вокруг. В области их более трех тысяч, больших и
маленьких, соленых и пресных, в окружении лесов и спрятанных в горах. Глядя на
такую природную красоту, сразу забывается, что вообще-то Челябинская область –
крупнейший промышленный центр, и многие известные на весь мир производства
расположены в самой столице региона. Да, заводских труб в Челябинске хватает,
но, помимо этого, город может похвастаться большим количеством парков, скверов,
зеленых насаждений.
Через Челябинск протекает река Миасс. Это – естественная
граница между Уралом и Сибирью, так что, просто перейдя по мосту с одного
берега на другой, можно потом рассказывать друзьям, что побывал сразу в двух
географических регионах.
Набережные в центре города очень приятные:
отреставрированные, с интересными зонами отдыха и точками общепита, лежаками и
качелями, скульптурами и памятниками. Прогуливаясь, можно дойти до Сада камней
– вход туда свободный, каждый многотонный экспонат подписан. Рядом Исторический
музей Южного Урала. Там можно своими глазами увидеть знаменитый Челябинский
метеорит – обломок астероида, который упал на территории области в феврале 2013
года.
Тут же неподалеку точка притяжения жителей и гостей города –
пешеходное продолжение улицы Кирова: Кировка, как любовно называют ее местные
между собой, или “Арбат” – так они обозначают ее для туристов. Сходство с
московским Старым Арбатом, действительно, очевидное: здесь также много
интересных баров и ресторанчиков, скульптур, фотозон. Можно купить сувениры из
уральских самоцветов, дерева, разные варенья-соленья из даров леса.
Кстати, прогуливаясь по Кировке и любуясь старинными
купеческими особнячками, не забывайте смотреть под ноги: крышки колодезных люков
здесь уникальны, буквально произведения искусства, да еще и расположены с
юмором. К примеру, рядом со зданием Законодательного собрания Челябинской
области – “место исполнения желаний” в виде подковы. Тут же установлен памятник
копейке. А у военной комендатуры “сидит” бронзовый Александр Розенбаум со своим “Черным тюльпаном”.
Любителям вкусно поесть Челябинская область предлагает блюда
из местной рыбы и всевозможные пельмени. В городе Миасс есть даже Музей
пельменя, расположенный в особняке купца Смирнова. Там можно узнать историю
этого блюда, за историческое авторство которого бьются не только разные народы
России, но даже разные страны. Там же можно отведать пельмени с различными
начинками, а на десерт заказать крохотные пельмешки с брусникой в розовом
шампанском. А вот за традиционной кухней уральских казаков лучше отправиться на “Таежный хутор” в поселке Прудный: там предложат и сбитень с хреновухой, и мясо
из русской печи, и пироги с пылу с жару.
Мечтающие о единении с природой могут отправиться в лес за
грибами и ягодами, на рыбалку, махнуть в поход с палатками по озерам или
забронировать путевку на базу отдыха, к примеру, на берегу озера Тургояк. Его
называют “младшим братом Байкала”, настолько оно глубокое и чистое. Там же
расположена “Школа путешественников Федора Конюхова”, где ребята под парусами
учатся покорять волну.
Еще одно направление туризма, которое может предложить
столица Южного Урала, – промышленный туризм. Так, Челябинский трубопрокатныйзавод (ЧТПЗ) предоставляет уникальную
возможность увидеть современное металлургическое производство. С экскурсией
можно попасть в цех “Высота 239”, выпускающий трубы большого диаметра для газо-
и нефтепроводов и других объектов. Спойлер: там все роботизировано и так чисто,
что сотрудники ходят в белых спецовках.
В общем, в Челябинске и окрестностях найдут себе занятие по
вкусу и любители истории, и гастротуристы, и натуралисты всех возрастов.
Челябинцы всех ждут и встретят душевно: не зря Челябинск вошел в ТОП-10 самых
гостеприимных городов России по версии SuperJob. Кстати, в июне здесь
прошел полуфинал Всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства” проекта АНО “Россия – страна возможностей”, на который
собрались лидеры туристического рынка. Принимать опытных отельеров,
рестораторов, туроператоров местным предпринимателям, наверняка, было
волнительно, но они достойно встретили гостей и подтвердили мнение бывалых
путешественников, что Южный Урал – это место, куда хочется возвращаться вновь и
вновь.
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