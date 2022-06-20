Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов

Первое, что поражает, когда подлетаешь к Челябинску, –

многочисленные озера вокруг. В области их более трех тысяч, больших и

маленьких, соленых и пресных, в окружении лесов и спрятанных в горах. Глядя на

такую природную красоту, сразу забывается, что вообще-то Челябинская область –

крупнейший промышленный центр, и многие известные на весь мир производства

расположены в самой столице региона. Да, заводских труб в Челябинске хватает,

но, помимо этого, город может похвастаться большим количеством парков, скверов,

зеленых насаждений.

Через Челябинск протекает река Миасс. Это – естественная

граница между Уралом и Сибирью, так что, просто перейдя по мосту с одного

берега на другой, можно потом рассказывать друзьям, что побывал сразу в двух

географических регионах.

Набережные в центре города очень приятные:

отреставрированные, с интересными зонами отдыха и точками общепита, лежаками и

качелями, скульптурами и памятниками. Прогуливаясь, можно дойти до Сада камней

– вход туда свободный, каждый многотонный экспонат подписан. Рядом Исторический

музей Южного Урала. Там можно своими глазами увидеть знаменитый Челябинский

метеорит – обломок астероида, который упал на территории области в феврале 2013

года.

Тут же неподалеку точка притяжения жителей и гостей города –

пешеходное продолжение улицы Кирова: Кировка, как любовно называют ее местные

между собой, или “Арбат” – так они обозначают ее для туристов. Сходство с

московским Старым Арбатом, действительно, очевидное: здесь также много

интересных баров и ресторанчиков, скульптур, фотозон. Можно купить сувениры из

уральских самоцветов, дерева, разные варенья-соленья из даров леса.

Кстати, прогуливаясь по Кировке и любуясь старинными

купеческими особнячками, не забывайте смотреть под ноги: крышки колодезных люков

здесь уникальны, буквально произведения искусства, да еще и расположены с

юмором. К примеру, рядом со зданием Законодательного собрания Челябинской

области – “место исполнения желаний” в виде подковы. Тут же установлен памятник

копейке. А у военной комендатуры “сидит” бронзовый Александр Розенбаум со своим “Черным тюльпаном”.

Любителям вкусно поесть Челябинская область предлагает блюда

из местной рыбы и всевозможные пельмени. В городе Миасс есть даже Музей

пельменя, расположенный в особняке купца Смирнова. Там можно узнать историю

этого блюда, за историческое авторство которого бьются не только разные народы

России, но даже разные страны. Там же можно отведать пельмени с различными

начинками, а на десерт заказать крохотные пельмешки с брусникой в розовом

шампанском. А вот за традиционной кухней уральских казаков лучше отправиться на “Таежный хутор” в поселке Прудный: там предложат и сбитень с хреновухой, и мясо

из русской печи, и пироги с пылу с жару.

Мечтающие о единении с природой могут отправиться в лес за

грибами и ягодами, на рыбалку, махнуть в поход с палатками по озерам или

забронировать путевку на базу отдыха, к примеру, на берегу озера Тургояк. Его

называют “младшим братом Байкала”, настолько оно глубокое и чистое. Там же

расположена “Школа путешественников Федора Конюхова”, где ребята под парусами

учатся покорять волну.

Еще одно направление туризма, которое может предложить

столица Южного Урала, – промышленный туризм. Так, Челябинский трубопрокатныйзавод (ЧТПЗ) предоставляет уникальную

возможность увидеть современное металлургическое производство. С экскурсией

можно попасть в цех “Высота 239”, выпускающий трубы большого диаметра для газо-

и нефтепроводов и других объектов. Спойлер: там все роботизировано и так чисто,

что сотрудники ходят в белых спецовках.

В общем, в Челябинске и окрестностях найдут себе занятие по

вкусу и любители истории, и гастротуристы, и натуралисты всех возрастов.

Челябинцы всех ждут и встретят душевно: не зря Челябинск вошел в ТОП-10 самых

гостеприимных городов России по версии SuperJob. Кстати, в июне здесь

прошел полуфинал Всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства” проекта АНО “Россия – страна возможностей”, на который

собрались лидеры туристического рынка. Принимать опытных отельеров,

рестораторов, туроператоров местным предпринимателям, наверняка, было

волнительно, но они достойно встретили гостей и подтвердили мнение бывалых

путешественников, что Южный Урал – это место, куда хочется возвращаться вновь и

вновь.