Правила моды не зависят от возраста: трендовые фасоны одежды, которые отлично работают и для женщин после 45

Выглядеть модно и современно можно в любом возрасте. И совершенно неверным является утверждение, что с годами необходимо уходить в классику. Можно и нужно следовать модным трендам. Вот несколько удачных и самое главное актуальных фасонов одежды для тех, кому за сорок пять лет.

Миди-платья

Ошибочно полагать, что ношение платьев после 45 лет способствует созданию бабушкиного стиля. Здесь многое зависит от фасона изделия. Например, платье миди-длины приталенного силуэта позволит создать современный и одновременно элегантный образ. Не бойтесь ярких и пестрых цветов — летом они как раз очень уместны. Вместо туфель-лодочек сочетайте такие платья с кроссовками, кедами, босоножками или шлепанцами на плоской подошве или невысокой танкетке.

Некоторые женщины низкого роста опасаются миди-платьев, полагая, что в них будут выглядеть еще миниатюрнее. Есть простой способ, как визуально вытянуть силуэт и показаться выше. Для этого нужно выбирать платья с V-образным вырезом. Они и худят, и стройнят, и сделают фигуру более статной.

Брюки с завышенной талией

В моду вернулись изделия с завышенной талией – и это настоящий подарок для представительниц прекрасного пола всех возрастов. Особенно для тех, у кого низкий рост. Благодаря таким брюкам вы сможете казаться выше. Такие штаны создают иллюзию длинных ног, делая их бесконечными. Чтобы казаться еще выше и еще стройнее, отдавайте предпочтение брюкам с разрезами спереди или по бокам в нижней части штанин. Любые вертикальные линии удлиняют и вытягивают силуэт.

Чем еще хороши брюки с высокой талией? Тем, что они помогают скрыть недостатки в виде жирка на боках, не идеально плоского живота. Они делают фигуру более подтянутой, и вы кажетесь стройнее и спортивнее.

Юбки-трапеции

Откажитесь от классического фасона юбки-карандаш в пользу юбки-трапеции, чтобы выглядеть более стильно и современно. Такое изделие (особенно с завышенной талией) оптически удлиняет силуэт.

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Отдавайте предпочтение длине миди, чуть выше щиколотки. Сочетайте такие юбки с туфлями или босоножками на толстом каблуке и на платформе, а также с ботильонами.

Экспериментируйте с материалами. Юбка не обязательно должна быть пошита из хлопка или трикотажа. Вы также можете рассмотреть изделия из денима, кожи или экокожи. По желанию можете выбрать как однотонную юбку, так и юбку с принтом. Если хотите казаться выше ростом, рассмотрите декор юбки с вертикальным рядом пуговицы спереди.

Брюки-клеш

Эксперты по моде и стилю предрекали триумфальное возвращение брюкам-клеш — и не ошиблись в своих прогнозах. Такие штаны скрывают недостатки фигуры, позволяют выглядеть более стройной и подтянутой. Сочетайте их с обувью на высоком каблуке, если у вас низкий рост.

Учтите, что с брюками-клеш лучше всего комбинируются блузы, рубашки, футболки не оверсайз, а сидящие по размеру. Благодаря этому силуэт не получается перегруженным.

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Только избегайте чрезмерно широких брюк-клеш, создающих бесформенный и мешковатый силуэт. Хорошие штаны – те, которые сверху облегают бедра, а книзу расширяются. Вы можете выбрать как длинные, так и укороченные штаны.

Изделия с широкими плечами

Если у вас широкие бедра, то изделия с подплечниками — лучший вариант для того, чтобы скрыть этот недостаток. Речь идет о жакетах, пиджаках, куртках и т. д.

Вы также можете носить платья таких фасонов, благодаря которым плечи будут казаться шире. Речь идет об изделиях с пышными рукавами-фонариками. Такой декор весьма актуален и в моде в текущем сезоне. Чтобы фигура была более пропорциональной, не забывайте о том, чтобы обозначивать и подчеркивать талию.

Это можно сделать либо с помощью соответствующего фасона изделия, либо с помощью аксессуара в виде поясного ремня.