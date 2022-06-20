 

Сбитая «Точка-У» повредила девять домов и школу в Стаханове

20.06.2022, 16:45, Новости дня
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Обломки сбитой украинской «Точки-У» повредили здание школы и девять жилых домов в городе Стаханове в ЛНР, сообщил офицер Народной милиции республики Федор Сергеев.

«В 3.00 ночи 20 июня текущего года была очередная попытка обстрела жилого массива города тактическим ракетным комплексом «Точка-У» с осколочно-фугасной боевой частью. Благодаря слаженности действий подразделений ПВО ЛНР, а также РФ, на подлете к городу ракета была сбита», – сообщил Сергеев, передает ТАСС.

Боевая часть ракеты упала на территорию жилого массива, она повредила девять жилых домов, здание Стахановской средней школы №29. Кроме того, повреждение получили коммуникации, находящиеся вблизи места падения.

На прошлой неделе в ЛНР после обстрелов ВСУ погибли восемь человек, среди них есть несовершеннолетние.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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