Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку
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Президент Владимир Путин дал поручение расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родился до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», – говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля.
На данный момент программа подразумевает включение в нее семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Такой кредит можно взять до конца 2023 года.
Ранее Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%.
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