 

Корвет Балтфлота провел успешные учебные стрельбы из комплексов «Уран»

20.06.2022, 16:45, Новости дня
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Корвет Балтийского флота «Сообразительный» в ходе учений провел стрельбу ракетами по морской мишени, имитирующей боевой корабль противника, сообщило Минобороны России.

«Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса «Уран». Кроме того, экипаж корвета отработал учение по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса А-190», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

После проведения стрельб экипаж «Сообразительного» провел несколько других учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения ракетной стрельбы.

Ранее в июне свыше 20 кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений на Балтике отразили авианалет 10 летательных аппаратов условного противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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