 

Жалкие потуги! Microsoft попытался запретил русским скачивать “винду”

20.06.2022, 15:57, Разное
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Как сообщает “Царьград”, корпорация Microsoft запретила пользователям на территории РФ скачивать с официального сайта операционные системы Windows 10 и 11. При попытках воспользоваться услугой, выскакивает Ошибка 404, пишет RT.

Для решения проблемы пользователям предлагают обратиться в службу поддержки. По данным телеканала “360” Microsoft ситуацию комментировать не спешат.

Впрочем, окончательно заблокировать доступ к своим продуктам у компании не получилось. Как оказалось, русские тут же нашли решение. Скачать “винду” можно, всего лишь включив на компьютере VPN и поменяв язык на сайте Microsoft. Об этом пишет VSE42.RU.



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