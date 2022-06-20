Болгары выстроились в очередь за «Ладой» без ABS, чтобы поддержать Россию

Волжский автозавод получил более 2 тысяч заявок из Болгарии на приобретение новой модели Lada Granta Classic’22, собранной исключительно из российских запчастей. В машине отсутствуют подушки безопасности и система ABS, а её стоимость составляет 679 тысяч рублей. По словам нового директора АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, болгары готовы покупать такой автомобиль даже несмотря на логистические и финансовые проблемы.

«Как вы знаете, Россию отключили от мировых платёжных систем. Это создало трудности для наших покупателей из-за рубежа, но они не стушевались, начали заводить виртуальные карты МИР, – говорит Соколов. – Также они готовы ждать пару лет, пока авто изготовят, некоторые готовы даже осуществить самовывоз. Если говорить об отсутствии ABS и подушек безопасности, то этот факт вообще никого не смущает. Люди ностальгируют по советским временам, в особенности те, кто родился уже после распада Союза… Есть и те, кто ездил ещё на старой вазовской классике, а новая «Гранта» – это новая классика»

Небывалый ажиотаж отметили и авторы болгарского журнала AutoReview. На форуме интернет-ресурса, где обсуждалась новая Lada Granta Classic, пользователи оставили более 200 комментариев.

«Был однажды в Сочи, меня возили на этой «Ладе» на такси. Машина очень быстрая, а дорога в гостиницу была словно ралли», – пишет Veselin.

«Зачем нужен этот ABS? У меня в 80-х была «шестёрка». Отлично ходила, пока я её не разбил. Главное – Россию поддержать», – отмечает Йованко1945.

«А я даже виртуальную карту МИР завёл, чтобы купить эту красавицу», – отметил Живко Збуганович.

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