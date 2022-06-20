“Неприятно смотреть”: стоящего одной ногой в могиле Басилашвили выставили на потеху публике

Прославленный актер грядущей осенью отметит свое 88-летие. В разгар пандемии он умудрился заразиться коронавирусом, но быстро выкарабкался и пришел в себя. В таком почетном возрасте уже давно пора уйти на заслуженный отдых и подумать о своем здоровье, но Олег Басилашвили продолжает выходить на сцену.

Накануне кадрами с выступления поделилась Юлия Барановская: на видео показался актер и его бессменная коллега по сцене Алиса Фрейндлих. Телеведущая оказалась поражена постановкой в БДТ с участием прославленных артистов. “Три часа полного восторга, весь спектр эмоций”, – написала в своем микроблоге экс-супруга Андрея Аршавина. А вот некоторые поклонники ее восторга не разделили.

Многим пользователям показалось, что выпускать на сцену артистов в таком преклонном возрасте приравнивается к публичной потехе над ними. “А не пора им на отдых заслуженный? Смотреть на эти телодвижения не очень приятно”, – написал кто-то из поклонников.

С ним оказались солидарны и другие комментаторы, которые отметили, что и Алиса Фрейндлих, и Олег Басилашвили в силу своих лет уже буквально стоят одной ногой в могиле. “Как жаль что эпоха уходит и забирает у нас таких великих людей!” – появился такой комментарий под публикацией Юлии Барановской. Поэтому пользователи посчитали нужным пожелать актерам крепкого здоровья, а также взмолиться, чтобы они прожили еще много лет – на радость зрителям.