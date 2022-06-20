 

Фестиваль “Модная столица” выходит на улицы Москвы

20.06.2022, 15:55, Разное
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Мероприятия фестиваля пройдут на 39 площадках, рассказала глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, для гостей “Модной столицы” проведут показы и презентации российских брендов, а в ходе лекций участники обсудят развитие российской фэшн-индустрии.

“Еще один проект — конкурс “Фешен-практикум”, в рамках которого студенты профильных учебных заведений будут работать под руководством профессионалов. В конце недели они представят публике свои коллекции, созданные вместе с наставниками”, – отметила Сергунина.

Для участия в проекте “Фешен-практикум” жюри выбрало 15 человек. Они пройдут стажировку в командах известных столичных дизайнеров и смогут создать свою коллекцию. Выпускной показ пройдет 25 июня.

На Тверском бульваре можно будет принять участие в пленэрах, приобрести винтажные вещи и аксессуары, отдохнуть в лаундж-зоне, поиграть в настольные игры. На других бульварах покажут моду прошлых эпох.

На Тверской площади работает индустриальный кластер. Там можно узнать много интересного о производстве одежды.

Московская неделя моды проходит с 20 по 26 июня. Мероприятие организовано Фондом моды при поддержке правительства столицы. Основной площадкой станет парк “Зарядье”, где пройдет показ коллекций от 120 дизайнеров и брендов.

В этом году Московской неделе моды посвящена акция “День без турникетов”. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии пройдут бесплатные экскурсии.



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