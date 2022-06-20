Китай провёл испытания наземной системы противоракетной обороны

Министерство обороны Китая сообщило об успешных испытаниях «технологии перехвата цели на среднем участке траектории при помощи комплекса противоракетной обороны наземного базирования», передаёт The Guardian. В ведомстве подчеркнули, что испытания носили оборонительный характер и не были направлены против какого-либо государства.



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Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания «технологии перехвата цели на среднем участке траектории при помощи комплекса противоракетной обороны наземного базирования», которая «достигла намеченной цели», пишет The Guardian со ссылкой на Министерство обороны КНР.

Как отмечает издание, несмотря на возражения Пекина против размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, в оборонном ведомстве Поднебесной отметили, что испытания носили оборонительный характер и не были направлены против какой-либо страны.

Китай, как и Россия, которая является его союзником, неоднократно выступал против размещения США системы THAAD в Южной Корее, так как, по мнению Пекина, мощный радар системы может проникнуть на китайскую территорию.

По данным The Guardian, Китай предоставляет мало подробностей о развитии своих ракетных программ, за исключением отдельных кратких заявлений министерства обороны или государственных средств массовой информации.

Последнее публичное объявление об испытании было сделано в феврале 2021 года, а до этого — в 2018 году. В 2016 году в Министерстве обороны подтвердили, что продолжают испытания противоракетных систем после того, как фотографии с испытаний появились на государственном телевидении. Как утверждают государственные СМИ, страна проводит испытания противоракетных систем по меньшей мере с 2010 года. В Пекине утверждают, что подобные технологии необходимы для национальной обороны и безопасности.

В рамках модернизации, проводимой под руководством лидера Си Цзиньпина, Китай наращивает исследования по созданию всех видов ракет: от тех, которые могут уничтожать спутники в космосе, до современных баллистических ракет с ядерными боеголовками, пишет The Guardian.