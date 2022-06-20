Более половины американцев считают, что в США уже началась рецессия

Более половины американцев считают, что их экономика уже вошла в рецессию, пишет Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Кроме того, большинство респондентов также выразили мнение, что состояние американской экономики в ближайшее время не улучшится.



AP

Более половины американцев считают, что экономика США уже рушится, пишет Newsweek со ссылкой на последний опрос IBD/TIPP.

В частности, согласно индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP, 53% американцев считают, что их экономика уже вошла в рецессию, а 25% опрошенных выразили неуверенность в этом вопросе. И лишь 20% респондентов высказали мнение, что в их стране рецессии нет.

Ещё в мае менее половины американцев — 48% опрошенных — заявляли, что экономика находится в состоянии спада, а 23% говорили об отсутствии рецессии в США.

Новый опрос также показал, что, по мнению большинства американцев, состояние экономики в ближайшее время не улучшится.

Как отмечает Newsweek, опасения по поводу рецессии в США усилились на фоне того, как индекс Dow Jones впервые за полтора года упал ниже 30 тыс. пунктов, а инфляция на прошлой неделе достигла 40-летнего максимума.