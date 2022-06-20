 

Более половины американцев считают, что в США уже началась рецессия

20.06.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более половины американцев считают, что их экономика уже вошла в рецессию, пишет Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Кроме того, большинство респондентов также выразили мнение, что состояние американской экономики в ближайшее время не улучшится.


AP

Более половины американцев считают, что экономика США уже рушится, пишет Newsweek со ссылкой на последний опрос IBD/TIPP.

В частности, согласно индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP,  53% американцев считают, что их экономика уже вошла в рецессию, а 25% опрошенных выразили неуверенность в этом вопросе. И лишь 20% респондентов высказали мнение, что в их стране рецессии нет.

Ещё в мае менее половины американцев — 48% опрошенных — заявляли, что экономика находится в состоянии спада, а 23% говорили об отсутствии рецессии в США.

Новый опрос также показал, что, по мнению большинства американцев, состояние экономики в ближайшее время не улучшится.

Как отмечает Newsweek, опасения по поводу рецессии в США усилились на фоне того, как индекс Dow Jones впервые за полтора года упал ниже 30 тыс. пунктов, а инфляция на прошлой неделе достигла 40-летнего максимума.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / Сборная Украины по русофобии проиграла сборной РФ в финале Чемпионата мира в Литве

01.04.21 / Бейонсе поделилась редкими кадрами с близнецами и дочерью Блу Айви

04.03.21 / В сети обсуждают новый тизер интервью Меган Маркл Опре Уинфри: “Мы и так уже многое потеряли”

14.12.21 / 2022 год уже совсем скоро. Все астрологические события, которые нас ждут

17.06.21 / Скандалы: Швейцарский след в деле Магомедовых

08.07.21 / Бывший муж Мэрайи Кери за год стал отцом четверых детей от трех женщин

30.07.20 / СМИ: Нулевой пациент с COVID-19 появился еще в 2012 году

17.02.21 / Воспитанникам подмосковного детсада полгода по ошибке показывали Happy Tree Friends вместо «Смешариков»

11.08.20 / Оранжевое облако над Бейрутом: это был не нитрат аммония

24.03.21 / Инопланетяне похитили ирландца и сообщили ему что гигантский астероид уничтожит человечество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика