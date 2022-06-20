 

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях волонтерам

20.06.2022, 15:17, Новости дня
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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о компенсациях волонтерам в случае, если их жизни или здоровью причинен вред. Выплаты предусмотрены за добровольческую деятельность в России, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.

«Сейчас такие выплаты существуют лишь в ряде регионов – Башкирии, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях и ряде других субъектов. Наш законопроект установит единые для всей страны правила. Размер, порядок и условия назначения таких компенсаций будут устанавливаться правительством», – написал секретарь генсовета партии Андрей Турчак в Telegram-канале.

По словам Турчака, по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях.

«Активисты МГЕР и Волонтерской роты ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей – медиков, психологов, педагогов, строителей – для восстановления народных республик», – отметил он.

Также Турчак отметил, что добровольцы ежедневно ищут пропавших людей, дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где необходимо, помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области.

«И наша обязанность – защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни», – подчеркнул Турчак.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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