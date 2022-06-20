Пострадавших с буровой платформы в Черном море доставили в больницу

Пострадавшие при атаке ВСУ на газовую платформу в Черном море доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили в медучреждении.

«Доставлены трое. Состояние у всех средней тяжести. Реанимация никому не нужна, операции пока не назначали», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

В результате удара оказалась повреждена одна из трех буровых платформ «Черноморнефтегаза», две из трех платформ не повреждены, работа третьей будет восстановлена, добыча будет продолжена, рассказал сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Одесское газовое месторождение разрабатывается «Черноморнефтегазом» с 2012 года. Дополнительные скважины добурены в 2017 и 2018 годах. Всего три платформы: БК1, БК2, БК3. БК2, БК3 не пострадали, БК1 будет восстановлена. Добыча газа на Одесском месторождении будет продолжена», – сообщила Ковитиди в Telegram-канале.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.

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