Скандалы: Кровь и сахар

Как жил и почему был убит «сахарный король» Тамбовской области Юрий Хохлов

В начале нулевых он четыре года был главой одного из районов Тамбовской области и не скрывал, что для развития бизнеса ему был нужен административный ресурс. Суды, войны с властями, жесткая позиция по всем вопросам, связанным с бизнесом – таков был стиль «железного» Хохлова. Видимо, именно это сыграло главную роль в произошедшей трагедии.

8 июня в Пичаевском районе Тамбовской области произошло громкое убийство. Тамбовский олигарх Юрий Хохлов на вертолете прилетел в село Рудовка. По разным версиям, он прибыл то ли для осмотра полей своего агрохолдинга, то ли на встречу со своим будущим убийцей. Так или иначе, визит закончился смертью Хохлова: его расстрелял местный фермер Владимир Левкин, который затем уехал с места преступления и застрелил себя. Итог сенсационной истории – два трупа.

Юрий Хохлов был главой агрохолдинга АСБ, в который входят несколько сельхозпредприятий в Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. В Тамбовской области АСБ владеет крупным Кирсановским сахарным заводом, в Воронежской – Грибановским заводом, поэтому Хохлова называли «сахарным королем» региона. Кроме этого, холдинг имеет маслозавод в Кирсанове, элеватор, семенной завод и около 135 тыс. га земли.

Но погиб тамбовский олигарх из-за спора, касающегося несчастных 56 гектаров.

Смертельный конфликт

Он был инициирован несколько лет назад. Принадлежащая Хохлову агрофирма «Рудовская» арендовала возле села Рудовка земли площадью 6,5 тыс. га. Небольшой кусок (56 га) арендовал у «Рудовской» фермер Левкин. В 2017 году фирма прекратила договор аренды, но Левкин все равно посадил на земле подсолнечник. Работники «Рудовской» ночью уничтожили урожай, распахав поле. Местные жители утверждают, что до Левкина это была «бросовая, никому не нужная» земля. Фермер начал ее культивировать, привел в порядок – и тогда на нее обратили внимание.

Левкин обратился в суд, но ожидаемо проиграл его, так как, по слухам, Хохлов использовал свои связи (админресурс). Тем не менее, судебные баталии длились несколько лет. За два дня до трагедии Левкин предоставил в суд новые документы. До этого он пытался по-доброму договориться с Хохловым насчет земельного участка, но тот не отвечал на звонки. Когда Хохлов прилетел в агрофирму, Левкин отправился к нему на разговор. Но Хохлов якобы «послал» оппонента, который не выдержал нервного напряжения, копившегося последние годы во время судебной тяжбы, и трижды выстрелил в «обидчика», а потом застрелился сам.

Вроде бы можно считать, что смертельный конфликт стал результатом случайного стечения обстоятельств. Однако на фоне своеобразного стиля жизни погибшего бизнесмена он выглядит вполне закономерным.

Кто такой Юрий Хохлов

В жизни Хохлова и его предпринимательской деятельности много странного. СМИ отмечали, что о нем мало что известно, и это, учитывая величину и значимость персоны, выглядит удивительным. Выдвигалась версия, что Хохлов тщательно «зачищал» информацию о себе. Информационная стерильность в отношении его фамилии вызывала даже подозрение в том, что «его руками действует кто-то другой».

В 80-е Хохлов закончил истфак тамбовского пединститута. Является загадкой, чем он занимался до 1999 года. Некоторые СМИ называли его выходцем из спецслужб. О старте предпринимательской карьеры Юрия Хохлова достоверно известно только, что он открыл в Тамбове линию по разливу минералки, но предполагают, что первые большие деньги Хохлов сделал на водке ещё в 1990-е.

В 1999 году он приобрел Кирсановский сахарный завод. Финансировал его тогдашние проекты председатель Центрально-Черноземного Сбербанка Александр Соловьев. В 2000 году произошло «загадочное» избрание Хохлова главой Кирсановского района Тамбовской области, в ходе которого он набрал немыслимое число голосов – 91%. Считается, что должность главы была нужна ему для оптимизации и эффективного контроля своего бизнеса. Похоже, что он этого почти не скрывал. В единственном доступном интервью (дал его газете Сбербанка в 2001 г.) он признался, что на определенном этапе развития бизнеса деньги перестают работать, поэтому для достижения экономической эффективности «нужно подключать административный ресурс».

В 2004 году Хохлов официально вернулся в бизнес. Он уже имел элеватор, маслозавод, два сахарных завода, земли. В Тамбове называли его «межрегиональным царьком», использующим вертолет для передвижения по владениям.

Ранее хохловская группа АСБ имела довольно сложную структуру, в которую входило много юридических лиц. В ФНС предполагали, что это якобы позволяло уходить от уплаты налогов, совершая сделки внутри группы. Позднее большинство юридических лиц были ликвидированы, а все активы сегодня объединены в ООО «Юго-Восточная агрогруппа» и ООО «Кристалл». Обоими предприятиями с 2013 года в равных долях владели Хохлов и его супруга.

Интересно, что Хохлов через цепочку юридических лиц был связан с удивительным человеком – неким Владимиром Леденевым, который в 2020 году был учредителем 665 организаций, а в 2870 числился руководителем. Видимо, тамбовский олигарх тоже пользовался его услугами. Кстати, популярность г-на Леденева растет. На сегодняшний день он учредитель уже 681 юридического лица, а возглавляет он 2932 организации.

Хохлов и власть

Конфликты с властями были неотъемлемой частью его деятельности. Например, Грибановский завод сотворил чуть ли не экологическую катастрофу, сбрасывая стоки в одну из местных балок. Хохлов 10 лет вел войны с главой Грибановского района Александром Польниковым. В 2015 году в Грибановку приехал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и устроил Хохлову принародную выволочку, потребовав построить на заводе очистные сооружения. Гордеев говорил о «вопиющем» нарушении законов и о том, что Хохлова нужно привлекать к уголовной ответственности, а на завод вешать амбарный замок.

Глава района Польников, выступавший против загрязнения реки и запрещавший перегруз машин со свеклой, был переведен в аппарата областного правительства. По слухам, это могло быть «ответной любезностью» Гордеева за обещание Хохлова исправиться.

Конфликт «сахарного короля» с властями продолжился через два года, когда ФНС решила проверить налогооблагаемую базу Грибановского сахарного завода. Ранее служба предположила, что предприятие Юрия Хохлова может не доплачивать в бюджет порядка 70-80 млн рублей ежегодно. Правда, и эта история закончилась для бизнесмена удачно (то есть никак).

В 2016 году «сахарный король» пытался наладить деловые контакты с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и даже подписал с ним инвестиционное соглашение на сумму 24 млрд руб. о создании в области крупного агрохолдинга. Но проект остался нереализованным.

Суды

Судебная тяжба с Левкиным из-за клочка ненужной Хохлову земли – не единственный и очень незначительный эпизод в сравнении с другими.

Например, в 2021 году группа АСБ боролась за право на 1800 га земли в Пензенской области. После того, как олигарх заключил договор купли-продажи и внес аванс в размере 21,5 млн руб., стало известно, что земля, на которую претендовал Хохлов, входит в охранную зону Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». АСБ к тому времени уже три года арендовала эти земли. Группа обратилась в департамент госимущества Пензенской области с предложением заключить допсоглашение, которое учитывала бы новые обстоятельства сделки. Департамент отказался подписать этот документ. Суд поддержал позицию государства.

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Некоторые считали Хохлова человеком экс-губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Здесь имеются интересные совпадения. Бетин возглавил область в 1999-ом. В этом же году Хохлов начал заниматься агробизнесом, сделавшим его миллиардером. Бетин добровольно подал в отставку в 2015 году, после чего у Хохлова появились первые проблемы. А через 7 лет он погиб. Случайность ли это?

Видимо, принципы ведения бизнеса, сложившиеся в жестокие 90-е, не позволяли Хохлову идти ни на какие компромиссы и он с давно выработанным неистовством боролся за каждую молекулу своей империи. Соратники из 90-х сравнивали его с «крысой из нержавеющей стали» из творчества Гарри Гаррисона. По их словам, в жизни и бизнесе он был жестким человеком.

Но «стальной» Хохлов, имевший в собственности 135 тысяч га земли, сломался и погиб из-за «микроучастка» в 56 га, который не хотел уступать. Фермер Левкин не обладал стальным характером Хохлова, и, потеряв последнюю надежду на решение вопроса о земельном участке, просто-напросто застрелил олигарха. Стоило ли бороться за деньги и могущество, чтобы кончить жизнь вот так, от рук маленького фермера, с которым можно было легко договориться?

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”