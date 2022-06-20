 

Марин Ле Пен отказалась возвращаться на пост лидера партии

20.06.2022, 13:55, Новости дня
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Возглавлявшая до президентских выборов 2022 года партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не будет снова занимать этот пост и посвятит себя управлению парламентской группой партии.

«Я не вернусь на пост главы «Нацобъединения». Я сконцентрируюсь на председательских функциях в этой очень большой группе», – сказала она в понедельник в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

Возглавит партию теперь 26-летний политик Жордан Бардесса, назначенный на этот пост осенью 2021 года, когда Ле Пен объявила о намерении сложить с себя полномочия перед выборами президента.

Теперь Ле Пен возглавит в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции группу из 89 депутатов.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции состоялся 19 июня. Президентский блок «Вместе!» получил 245 из 577 мест. Вторым по численности стал альянс левых сил NUPES (131 место).

Напомним, французский Конституционный совет утвердил Эммануэля Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов. Согласно подсчетам, за Макрона проголосовали 18,7 млн избирателей, за его оппонента Марин Ле Пен – 13,2 млн избирателей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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