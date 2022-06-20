Стали известны подробности нападения Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза»

украинские войска нанесли удар по платформам «Чероморнефтегаза» на месторождении «Одесское» в нескольких десятках километров от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы», – сказала сенатор в беседе с РИА «Новости».

Она уточнила, что три человека получили ранения, у двоих из них – сильные ожоги, у еще одного – осколочное ранение, ему посекло ноги.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.

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