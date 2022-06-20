 

Глава минобороны Израиля заявил о создании с США «ближневосточного альянса ПВО»

20.06.2022, 13:55, Новости дня
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Израиль и США сейчас занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны», который позволит сорвать попытки Ирана угрожать страна региона, сообщила министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

«Запланированный на 13-14 июля визит президента США Джо Байдена поддержит этот процесс», – приводит слова Ганца пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

Ранее Россия, Иран и Турция как страны-гаранты «астанинского» процесса осудили нападения Израиля в Сирии, следует из заявления трех стран по итогам «астанинских» переговоров по Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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