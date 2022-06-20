Россия завалила Китай и Индию дешевой нефтью

Санкции вынудили Россию резко нарастить поставки углеводородов в относительно «дружественные» Индию и Китай, которые, пользуясь слабой позицией России, выбивают себе гигантские скидки на российское топливо. Не имея адекватных экспортных альтернатив, Россия вынуждена заливать Индию и Китай своей дешевой нефтью, пишет агентство Reuters.

По итогам мая Россия по объемам поставок нефти в Китай Россия обогнала многолетнего лидера — Саудовскую Аравию — за прошедший месяц экспорт достиг почти 8,42 млн тонн, против 7,82 млн тонн со стороны Эр-Рияда. Агентство отмечает, что рост год к году составил рекордные 55%, а в сравнении с апрелем — почти на 25%. Нефть поступала в Китай как танкерами по морю, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Резкий рост закупок агентство объясняет скидками, которые российские поставщики готовы предоставить в обмен на объемы. Издание также отмечает, что на фоне просадки нефтяных цен из-за COVID-ограничений Китай нарастил поставки нефти еще из одной санкционной страны — Ирана, на который теперь приходится около 7% всего китайского импорта нефти. Лидерами по закупкам российской нефти издание называет госкомпании Sinopec и Zhenhua Oil. От ребалансировки поставок сильнее всех пострадал еще один партнер России по БРИКС — Бразилия. Китай сократил импорт из южноамериканской страны на 19%.

Аналогичную динамику демонстрирует Индия, которая нарастила не только поставки дешевой нефти из России, но еще и угля, доля которого, по оценкам Reuters, за последние 20 дней в выросла в шесть раз. Динамика нефтяных закупок еще сильнее — агентство оценивает увеличение объема в 31 раз, до 2,2 миллиарда долларов. Агентство отмечает, что Россия готова предлагать скидку на углеводороды вплоть до 30% от рыночной стоимости.