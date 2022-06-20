 

Россия завалила Китай и Индию дешевой нефтью

20.06.2022, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции вынудили Россию резко нарастить поставки углеводородов в относительно «дружественные» Индию и Китай, которые, пользуясь слабой позицией России, выбивают себе гигантские скидки на российское топливо. Не имея адекватных экспортных альтернатив, Россия вынуждена заливать Индию и Китай своей дешевой нефтью, пишет агентство Reuters.

По итогам мая Россия по объемам поставок нефти в Китай Россия обогнала многолетнего лидера — Саудовскую Аравию — за прошедший месяц экспорт достиг почти 8,42 млн тонн, против 7,82 млн тонн со стороны Эр-Рияда. Агентство отмечает, что рост год к году составил рекордные 55%, а в сравнении с апрелем — почти на 25%. Нефть поступала в Китай как танкерами по морю, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Резкий рост закупок агентство объясняет скидками, которые российские поставщики готовы предоставить в обмен на объемы. Издание также отмечает, что на фоне просадки нефтяных цен из-за COVID-ограничений Китай нарастил поставки нефти еще из одной санкционной страны — Ирана, на который теперь приходится около 7% всего китайского импорта нефти. Лидерами по закупкам российской нефти издание называет госкомпании Sinopec и Zhenhua Oil. От ребалансировки поставок сильнее всех пострадал еще один партнер России по БРИКС — Бразилия. Китай сократил импорт из южноамериканской страны на 19%.

Аналогичную динамику демонстрирует Индия, которая нарастила не только поставки дешевой нефти из России, но еще и угля, доля которого, по оценкам Reuters, за последние 20 дней в выросла в шесть раз. Динамика нефтяных закупок еще сильнее — агентство оценивает увеличение объема в 31 раз, до 2,2 миллиарда долларов. Агентство отмечает, что Россия готова предлагать скидку на углеводороды вплоть до 30% от рыночной стоимости.

После начала военной спецоперации в Украине Россия столкнулась с беспрецедентным давлением. США, Великобритания и Европейский союз договорились о введении нефтяного эмбарго, а также ввели еще ряд ограничений, которые значительно усложняют поставки российской нефти по всему миру. Долгое время риски попасть под вторичные санкции вынуждали крупные государственные компании Китая и Индии отказываться от российской продукции, однако гигантские скидки заставили их передумать. Публично представители США и ЕС о вторичных санкциях за сотрудничество с РФ пока не говорили, однако неформально США просили Индию «не наращивать закупки нефти слишком стремительно».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.21 / “Людей вычисляют по тому, как молятся”. В Меджлисе рассказали о жизни крымских татар в оккупированном Крыму

18.08.20 / Ефремова доставили на допрос в Пресненский суд

10.09.20 / “Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

31.01.21 / Шайба Овечкина сделала «Вашингтон» победителем в овертайме матча НХЛ против «Бостона»

18.03.21 / Гибралтар первым в мире вакцинировал взрослое население от COVID-19 – минздрав Британии

04.07.20 / В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

05.02.21 / Виноград помогает защититься от ультрафиолетового излучения

10.09.20 / Общество: Что нужно для пермского НЭПа

26.07.21 / На рынке могут появиться безвоздушные шины для авто

04.06.21 / Общество: Как Каданников спас АвтоВАЗ после развала СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика