 

Мнение: Анатомия обмена

20.06.2022, 13:40, Разное
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Сотрудник «1 канала» Ирина Куксенкова пишет в своем Telegram-канале, что в ДНР – «лютый кипиш» из-за обмена некой Юлии Паевской, более известной по позывному «Тайра», и еще нескольких украинцев на россиян, оказавшийся в украинском плену.

Честно говоря, не понимаю, а из-за чего стоит «лютый кипиш»? Чего плохого в том, что пленных украинце обменяли на пленных россиян?

Фотография Ирины Куксенковой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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