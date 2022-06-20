Мнение: Анатомия обмена

Сотрудник «1 канала» Ирина Куксенкова пишет в своем Telegram-канале, что в ДНР – «лютый кипиш» из-за обмена некой Юлии Паевской, более известной по позывному «Тайра», и еще нескольких украинцев на россиян, оказавшийся в украинском плену.

Честно говоря, не понимаю, а из-за чего стоит «лютый кипиш»? Чего плохого в том, что пленных украинце обменяли на пленных россиян?

Фотография Ирины Куксенковой отсюда

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