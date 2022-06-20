В России вывели породу рыбы, которая гниёт с хвоста

В Московском экспериментальном рыбхозяйстве представили новый вид толстолобика, отличающийся превосходными промысловыми характеристиками – благодаря увеличенной массе черепной кости, рыба начинает разлагаться не с головы, а с хвоста, что существенно увеличивает продолжительность хранения и упрощает логистику готовой продукции.

Русский толстолоб (Hypophthalmichthys ruthenica), был в кратчайшие сроки выведен ведущими российскими генетиками без участия зарубежных учёных. Для рыбных хозяйств это настоящая находка. Представители этого вида не только легко и быстро разводятся, но и весьма неприхотливы, они с лёгкостью переносят самые экстремальные климатические условия – от арктических морозов до тропической жары. Даже попав в кипящую воду, русский толстолоб продолжает нормально функционировать и набирать полезный вес.

Новый вид абсолютно неприхотлив и в питании, в частности он может питаться исключительно неорганической пищей, что, конечно же, обрадует рыболовов-любителей – ведь теперь можно рыбачить даже без наживки. В условиях санкций это заметно удешевит затраты как на рыбалку, так и на промысловое разведение рыбы.

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