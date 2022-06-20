Гонщик чудом остался жив после жуткой аварии на соревнованиях в Нидерландах

На трассе F1 в Нидерландах случилась жуткая авария. Участник молодежного чемпионата Пьетро Гуанти попытался обогнать соперника, но болиды столкнулись. В итоге итальянец вылетел за ограждения и перевернулся.

Как сообщает Пятый канал, соревнования тут же остановили, и медики ринулись доставать гонщика из авто. Однако к удивлению всех молодой человек сумел самостоятельно выбраться из машины – на нем не было не царапинки.