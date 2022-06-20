 

Сделать Украину кандидатом на вступление в ЕС – невыполнимая задача для Европы

20.06.2022, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на пути страны в европейское сообщество стоит немало препятствий. По замечанию швейцарского телеканала SRF, обозначить перспективу вступления Украины в ЕС — на данный момент, невыполнимая задача для Евросоюза не только потому, что решение должно быть принято единогласно, но также из-да высокого уровня коррупции в стране.


AP

Украина однажды должна стать членом Европейского союза — такова рекомендация Еврокомиссии для стран-членов ЕС, отмечает швейцарский телеканал SRF. Через неделю главы государств и правительств должны будут принять решение по этому вопросу на встрече на высшем уровне.

С таким вопросом ЕС ставит перед собой задачу, которая на данный момент считается практически неразрешимой, подчёркивает SRF. Хорошие новости пришли от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «Да, Украина заслуживает европейской перспективы. И да, страну нужно приветствовать как страну-кандидата».

Украина проделала большую подготовительную работу, хотя многое ещё предстоит сделать, сказала председатель Еврокомиссии. Всё это не стало неожиданностью. Неделю назад фон дер Ляйен во второй раз с начала военных действий отправилась в Киев, якобы для того, чтобы прояснить последние открытые вопросы, напоминает швейцарский телеканал.

В четверг главы правительств трёх экономически наиболее сильных стран ЕС — Германии, Франции и Италии — наконец-то посетили президента Украины Владимира Зеленского.

Однако путь Украины в ЕС полон препятствий и, прежде всего, очень, очень долог, подчёркивает SRF. Возможно, даже слишком долог. Через неделю главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии как можно скорее начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Решение должно быть принято единогласно — и это первое серьёзное препятствие. Многие страны ЕС считают этот символический шаг преждевременным. Ещё несколько месяцев назад это было и вовсе немыслимо.

Некоторые страны более откровенны, чем другие: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины в ЕС, если будет принято новое решение о субсидиях ЕС для структурно слабых регионов.

Нидерланды также выражают значительную обеспокоенность по поводу слабого верховенства закона и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы.

Ряд государств ЕС опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС. Членство Украины в ЕС перевернёт всё с ног на голову в финансовом плане.

Строго говоря, перед ЕС фактически стоит неразрешимая задача, отмечает швейцарский телеканал. С политической точки зрения, обещание, данное соседу, вполне понятно. Украинское правительство настаивает на этой политической перспективе.

Однако членство в ЕС для Украины сейчас нереально, считает SRF. Как же сделать так, чтобы Украина не сидела вечно на заднем дворе ЕС, как это делали страны Западных Балкан в течение 20 лет? Сегодня об этом пока нет и речи, подчёркивает швейцарский телеканал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / Для компаний, использующих машинное обучение, маркированные данные являются ключевым отличием.

23.07.20 / Два года назад в Подмосковье изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Преступника до сих пор не наказали

18.06.21 / Оазис нежности и гармонии: какие детали подчеркнут «женский» интерьер помещения

11.06.22 / Мнение: Эпоха Возвращения?

18.09.20 / Шарлиз Терон в интервью Дрю Бэрримор: “Вот уже 5 лет у меня нет мужчины”

06.12.21 / Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

22.06.21 / Департамент здравоохранения Москвы: переболевшим коронавирусом более полугода назад нужно переболеть повторно

05.06.21 / Кировских чиновников наградили автомобилями и квартирами за победу школьников на олимпиаде

22.12.21 / Гималайские ледники тают с рекордной скоростью

27.12.21 / Мнение: Робот-прокурор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика