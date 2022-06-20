 

Осужден экс-глава Радиотехнических войск ВКС Кобан

20.06.2022, 12:30, Новости дня
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Вынесен приговор бывшему руководителю Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майору Андрею Кобану по делу о взятке в особо крупном размере.

«Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сказал судья Московского гарнизонного военного суда Вадим Корчагин, передает РИА «Новости».

Также его лишили звания генерал-майора запаса и ордена Александра Невского. У осужденного конфисковали имущество на общую сумму более 11 млн рублей: автомобиль Kia, дом с участком в Московской области.

Кобана взяли под стражу в зале заседаний.

Согласно версии следствия, Кобан получил взятки в размере 11 млн 960 тыс. 240 рублей. Из них 5 млн он получил наличными, остальное – в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей.

Отмечается, что он получил 5 млн рублей от сотрудников АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ФНПЦ ННИИРТ) для переноса сроков сдачи выполненных работ госконтракта ОКР «Мерцание». После этого он обратился в Минобороны для переноса сроков.

В начале января Кобан заявлял, что не считает себя виновным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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