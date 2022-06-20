ЕР привезла в села Херсонской и Николаевской областей 180 тонн продуктов

Гуманитарная миссия «Единой России» при содействии российских военных развезла по селам Херсонской и Николаевской областей продукты, средства гигиены, детское питание, одежду, памперсы, бытовую химию, медикаменты.

В гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне, куда обратились более 12 000 человек, продуктовые наборы можно получить лично или оформить адресную заявку для маломобильных жителей. По населенным пунктам помощь доставляют в содействии с российскими военными и Росгвардией. Всего за период работы центра «Единой России» роздано более 180 тонн продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На этой неделе гуманитарные наборы получили жители Семеновки, Наталовки, Богдановки, Магдалиновки, Кучерявоволодимировки, Комсомольского, Коммунаровки, Николаевки. За помощью обращались в основном пенсионеры и многодетные семьи с детьми. В Раденске раздача была организована адресно, так как жители заранее составили списки, кому продукты необходимы в первую очередь. Снигиревка и Баратовка Николаевской области также получили гуманитарные наборы от «Единой России», которые доставили российские военные вместе с Росгвардией.

«Я благодарен за поддержку Росгвардии, МЧС России, Министерству обороны, центру гуманитарного сотрудничества «Единой России» за то, что на данный момент по обеспечению гуманитарной помощью населения работает целый комплекс мер, налажены поставки и мы можем обеспечить необходимыми продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией и лекарствами не только административные центры, но и мелкие населенные пункты», – отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Ранее депутаты ЕР доставили 100 тонн груза в центр гумпомощи в Херсоне

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