 

СК попросили изучить легитимность действий властей Петербурга при передаче “Горской” частному яхт-клубу

20.06.2022, 12:25, Разное
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На ПМЭФ-2022 был презентован видеоролик по благоустройству бывшей промышленной зоны «Горская». Однако этот проект не будет реализован, так как команда губернатора Александра Беглова расторгла соглашение с компанией «Мегалайн», подписав новый договор с СПБР СОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», совладелец которого, по данным СМИ, может быть связан с семьей главы мегаполиса. Такой шаг Смольного вызвал широкий общественный резонанс – горожане недовольны решением и просят СК проверить его легитимность. 

Во время предыдущего форума ПМЭФ-2021 городские власти заключили соглашение о намерениях по развитию «Горской» с «Мегалайном». Предполагалось, что компания создаст на территории бывшей промзоны высокотехнологичный IT-кластер в сочетании с культурно-туристическим сектором на тысячи рабочих мест. Петербуржцы по достоинству оценили проект, написав в соцсетях много комплементарных комментариев.

По поводу новой программы развития «Горской» от СПБР СОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» ничего не известно. Новой презентации широкой общественности пока не представили.

Решение Смольного передать проект благоустройства «Горской» другой организации в разрез прошлому соглашению возмутило жителей Северной столицы. Петербургская общественность подозревает, что такой шаг горадминистрации связан с интересами команды губернатора и может быть не законным, что требует проверки со стороны следственных органов.

Ранее в прессе писали, что решение Смольного передать «Горскую» другой компании станет для потенциальных инвесторов «тревожным звоночком». После этого инцидента всем понятно, что сделки со Смольным могут быть «токсичными». В результате точно пострадает и без того невысокая инвестиционная привлекательность Петербурга. 



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