 

Мнение: Матвейчев, зови!

20.06.2022, 11:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нас ждет нашествие англичан

Путинские пропагандисты не устают поражать. Решил ознакомиться, чем потчуют путинские пропагандисты в ЖЖ, например, некий “профессор ВШЭ Матвейчев”. И наткнулся почти сразу на его сообщение:

“80% британцев были бы рады уехать из Великобритании в Россию после того, как Путин предложит бесплатную землю.
По данным опроса, проведенного Express, ПОЧТИ восемь из 10 граждан серьезно рассматривают возможность покинуть Великобританию и эмигрировать в Россию.
Разочаровавшись в жизни в современной Британии, 78% из более чем 22 000 респондентов ответили “Да!” на вопрос «Вы бы переехали в Россию в обмен на бесплатную землю?»
Схема захватила воображение британской общественности, многие из которых были очарованы потрясающей природной красотой этого района, а также серьезным стилем руководства г-на Путина” (конец цитаты)

Ну вот что тут скажешь? 80% хотят – не шутка. Королевство почти опустеет, когда они все ломанутся к нам в Россию – свободные земли занимать. Я прикинул, сколько это будет: 80% от 67 млн. – где-то 55 млн. человек! Я считаю – надо брать. Работящие, трудолюбивые англичане – как раз те, кто хорошо дополнит русский национальный характер. Они вроде пьяницы, эль свой постоянно лакают вместе с виски – ну ладно, потерпим. 145 + 55 будет нас аккурат 200 млн. Нормально!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05.22 / Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках акции “Бессмертный полк”

01.03.22 / Гороскоп на март 2022 года

24.12.20 / Скандалы: Чисто спортивный интерес

23.05.21 / Устранение аномального клеточного метаболизма перспективно для лечения детских опухолей головного мозга

10.04.21 / Максим Галкин объявил о разводе с Пугачёвой и переезде в Великобританию

04.02.21 / Завершились съемки нового travel-шоу с участием Дмитрия Нагиева

03.07.20 / Скандалы: Дмитрия Зотова задержали, не глядя на Гаранта

07.03.22 / Мнение: Бой продолжается! Новый цикл!

20.02.22 / МакSим о последствиях пневмонии: «Легкие восстанавливаются с трудом»

03.08.21 / Скандалы: Особенности сияния российских звезд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика