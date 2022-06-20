Мнение: Матвейчев, зови!

Нас ждет нашествие англичан



Путинские пропагандисты не устают поражать. Решил ознакомиться, чем потчуют путинские пропагандисты в ЖЖ, например, некий “профессор ВШЭ Матвейчев”. И наткнулся почти сразу на его сообщение:

“80% британцев были бы рады уехать из Великобритании в Россию после того, как Путин предложит бесплатную землю.

По данным опроса, проведенного Express, ПОЧТИ восемь из 10 граждан серьезно рассматривают возможность покинуть Великобританию и эмигрировать в Россию.

Разочаровавшись в жизни в современной Британии, 78% из более чем 22 000 респондентов ответили “Да!” на вопрос «Вы бы переехали в Россию в обмен на бесплатную землю?»

Схема захватила воображение британской общественности, многие из которых были очарованы потрясающей природной красотой этого района, а также серьезным стилем руководства г-на Путина” (конец цитаты)

Ну вот что тут скажешь? 80% хотят – не шутка. Королевство почти опустеет, когда они все ломанутся к нам в Россию – свободные земли занимать. Я прикинул, сколько это будет: 80% от 67 млн. – где-то 55 млн. человек! Я считаю – надо брать. Работящие, трудолюбивые англичане – как раз те, кто хорошо дополнит русский национальный характер. Они вроде пьяницы, эль свой постоянно лакают вместе с виски – ну ладно, потерпим. 145 + 55 будет нас аккурат 200 млн. Нормально!