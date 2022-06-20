 

Мнение: Розовый прилив докатился до Колумбии

20.06.2022, 11:50, Разное
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Итак, розовый прилив в Южной Америке продолжается. До этих выборов левые правительства находились у власти в Аргентине, Боливии, Чили, Кубе, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Перу, Сент-Винсенте и Гренадинах и Венесуэле. Теперь настала очередь Колумбии, где победил Густаво Петро – бывший партизан-леворадикал, возглавляющий коалицию различных колумбийских левых партий и движений.
Для правых это историческое поражение – впервые в Колумбии на выборах победили левые.

Среди анонсированных инициатив нового президента:

1. Восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой и открытие границы. Это де-факто означает отказ от признания Гуайдо.
2. Осуществление многовекторной политики в интересах Колумбии.
3. Пересмотр соглашений с США о свободной торговле.
4. Отказ от избыточной добычи нефти на территории Колумбии.
5. Реформы в интересах фермеров и крестьян.
6. Введение налогов на дивиденды и налога на богатство с целью покрытия бюджетного дефицита.
7. Гражданские суды над военными причастными к совершению военных преступлений.
8. Поддержание мирного договора с партизанами FARC и достижение мирного договора с партизанами ELN.
9. "Война с наркотиками" будет пересмотрена как полностью неэффективная. Полиции запретят участвовать в штурмовых операциях.
10.Будут расследованы факты убийств протествующих в ходе протестов 2020-2021 годов.

В общем, будет интересно посмотреть, как у него все это получится в условиях неудовольства США, засилья наркокартелей и поляризации бедной страны, где часть армии симпатизирует правым.
Тем не менее, даже такой верный вассал США как Колумбия ярко демонстрирует, что и на заднем дворе у слабеющего гегемона на все в порядке.

Логичным финалом данных процессов в Южной Америке должно стать поражение Болсонару и победа Лулы на выборах президента Бразилии, что финализирует очередной цикл розового прилива.

Источник: Colonel Cassad



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