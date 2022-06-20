Женщины, которые живут хорошо – Личное мнение

Среди моих знакомых есть женщины, которые очень удачно вышли замуж, и теперь живут на широкую ногу за счёт мужей.



Фото: istockphoto.com

Также я знаю дам, которые сами отлично зарабатывают, ни от кого не зависят, наслаждаются своим высоким положением на карьерной лестнице.

На первый взгляд, между первыми и вторыми — ничего общего.

На самом деле, общего там — вагон.

Прежде всего, и те, и другие очень себя любят и, как следствие, притягивают к себе успех в том виде, в каком они его понимают.

Для первых успех заключается в том, чтобы выйти замуж за успешного человека. Для вторых — в том, чтобы самим добиться успехов в карьере.

И те, и другие часто оказываются у меня дома за одним столом. Посмотришь на них — и сразу так и не скажешь, кто там замужем за богатым, а кто — самая богатая.



Фото: istockphoto.com

Мы все очень холёные.

Все обожаем себя, обожаем за собой ухаживать и абсолютно уверены в том, что достойны всего самого лучшего.

Возьмём, например, кожу.

Недохолёные женщины считают, что если они снесли волосню бритвой или эпилятором, то их можно считать ухоженными.

Это не так. Даже близко не так.

Кожа должна быть шёлковой. Не только без подшёрстка, но и без и воспалённых из-за елозива по ней бритвой или эпилятором волосяных луковиц.



Фото: istockphoto.com

Хватит уже на себе экономить и, живя в 21 веке, вазюкать по конечностям эпилятором или их брить.

Воск — тоже не оптимальный вариант: чтобы что-то им драть, это что-то нужно отрастить.

Получается, 2 недели после восковой эпиляции вы ходите гладкими, а дальше — отращиваете волосню.



Фото: istockphoto.com

Зачем?

Ведь можно же сделать курс лазерной эпиляции и извести растительность раз и навсегда. И не будет больше никаких «побриваний», «отращиваний» и гусиных мурашек после эпиляции.

Сейчас в моей любимой клинике эстетической медицины MEDICRIS проходит акция на лазерную эпиляцию. Лазер там — новейший, высокотехнологичный, немецкого производства.

Система двухволнового лазерного импульса направлена на повреждение только волосяного фолликула и сосудов, без повреждения окружающих тканей.

Процедура безболезненна и безопасна, проводят её в MEDICRIS исключительно врачи-дерматологи. В Телеграм-канале клиники тоже можно почитать грамотные советы.

Усвойте прописную истину: как вы сами к себе относитесь, так и жизнь будет относиться к вам.

Холёные женщины добиваются многого. Недохолёные живут, в лучшем случае, средненько.

Если у вас под трусами — ёжик после вчерашнего бритья, о которых можно поцарапаться, если у вас есть бельё, которое стыдно продемонстрировать любовнику, то вы — недохолёная женщина.

Пора это изменить, если, конечно, не имеется противопоказаний. Тем, кому нужна эпиляция буквально везде, предлагаю хорошо сэкономить — по коду МИРО всё тело (любые зоны) обойдётся всего в 40’500 рублей при оплате 5 сеансов единовременно.

Как боретесь с волоснёй на теле? Или уже побороли? Как оцениваете уровень своей ухоженности?

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